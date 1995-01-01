Нержавеющий карабин с двумя камерами предназначен для крепления ключей, брелоков, мультитулов и других мелких предметов на ремешки сумок и рюкзаков, шлевки брюк. Конструкцией карабина предусмотрено два отделения, защищенных проволочными пружинными защелками – двухуровневая система безопасности. Для надежного соединения предусмотрен фиксирующий ползунок из прочного полимера. Для закрепления ключей и других мелких предметов внутри изделия следует вставить их в первую камеру карабина, затем пропустить через внутренний замок во вторую камеру для закрепления.

Характеристики: