Карабин Nite Ize G-Series SlideLock, стальной
Код товара:УТ-00085475
Артикул:GSL3-11-R6
Товар не найден
Характеристики
ЦветСеребристый
Описание
Нержавеющий карабин с двумя камерами предназначен для крепления ключей, брелоков, мультитулов и других мелких предметов на ремешки сумок и рюкзаков, шлевки брюк. Конструкцией карабина предусмотрено два отделения, защищенных проволочными пружинными защелками – двухуровневая система безопасности. Для надежного соединения предусмотрен фиксирующий ползунок из прочного полимера. Для закрепления ключей и других мелких предметов внутри изделия следует вставить их в первую камеру карабина, затем пропустить через внутренний замок во вторую камеру для закрепления.
Характеристики:
- Материал: нержавеющая сталь
- Рабочая нагрузка: 11 кг
- Размеры: 32 х 63,8 х 6,5 мм
- Вес: 13 гр.