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Карабин Nite Ize G-Series SlideLock, стальной

  • G-Series SlideLock, стальной
  • G-Series SlideLock, стальной
  • G-Series SlideLock, стальной
  • G-Series SlideLock, стальной
  • G-Series SlideLock, стальной
  • G-Series SlideLock, стальной
  • G-Series SlideLock, стальной
  • G-Series SlideLock, стальной
  • G-Series SlideLock, стальной
Код товара:УТ-00085475
Артикул:GSL3-11-R6

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Нержавеющий карабин с двумя камерами предназначен для крепления ключей, брелоков, мультитулов и других мелких предметов на ремешки сумок и рюкзаков, шлевки брюк. Конструкцией карабина предусмотрено два отделения, защищенных проволочными пружинными защелками – двухуровневая система безопасности. Для надежного соединения предусмотрен фиксирующий ползунок из прочного полимера. Для закрепления ключей и других мелких предметов внутри изделия следует вставить их в первую камеру карабина, затем пропустить через внутренний замок во вторую камеру для закрепления.

Характеристики:

  • Материал: нержавеющая сталь
  • Рабочая нагрузка: 11 кг
  • Размеры: 32 х 63,8 х 6,5 мм
  • Вес: 13 гр.