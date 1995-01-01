Карабин Nite Ize G-Biner, размер 2, стальной
Код товара:УТ-00085474
Артикул:GS2-11-R6
Товар не найден
Характеристики
ЦветСеребристый
Описание
Удобный карабин-органайзер для крепления ключей, брелоков, мультитулов и других мелких аксессуаров на ремешки сумок и рюкзаков, шлевки брюк. Двухуровневая система безопасности позволяет не бояться за сохранность присоединенных предметов. Пружинные защелки открываются одним нажатием и закрываются автоматически при отпускании.
Конструкцией предусмотрен дополнительный затвор внутри карабина, который удерживает все навешенные ключи в его нижней части. Такое решение предотвращает передвижение ключей по карабину и обеспечивает дополнительный комфорт в эксплуатации.
Характеристики:
- Материал: нержавеющая сталь
- Размеры: 26 х 50,9 х 6,5 мм
- Вес: 8 гр.