Удобный карабин-органайзер для крепления ключей, брелоков, мультитулов и других мелких аксессуаров на ремешки сумок и рюкзаков, шлевки брюк. Двухуровневая система безопасности позволяет не бояться за сохранность присоединенных предметов. Пружинные защелки открываются одним нажатием и закрываются автоматически при отпускании.

Конструкцией предусмотрен дополнительный затвор внутри карабина, который удерживает все навешенные ключи в его нижней части. Такое решение предотвращает передвижение ключей по карабину и обеспечивает дополнительный комфорт в эксплуатации.

Характеристики: