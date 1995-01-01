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Карабин Nite Ize G-Biner, размер 2, черный

  • G-Biner, размер 2, черный
  • G-Biner, размер 2, черный
  • G-Biner, размер 2, черный
  • G-Biner, размер 2, черный
  • G-Biner, размер 2, черный
  • G-Biner, размер 2, черный
  • G-Biner, размер 2, черный
  • G-Biner, размер 2, черный
  • G-Biner, размер 2, черный
Код товара:УТ-00085473
Артикул:GS2-01-R6

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Удобный карабин-органайзер для крепления ключей, брелоков, мультитулов и других мелких аксессуаров на ремешки сумок и рюкзаков, шлевки брюк. Двухуровневая система безопасности позволяет не бояться за сохранность присоединенных предметов. Пружинные защелки открываются одним нажатием и закрываются автоматически при отпускании.

Конструкцией предусмотрен дополнительный затвор внутри карабина, который удерживает все навешенные ключи в его нижней части. Такое решение предотвращает передвижение ключей по карабину и обеспечивает дополнительный комфорт в эксплуатации.

Характеристики:

  • Материал: нержавеющая сталь
  • Размеры: 26 х 50,9 х 6,5 мм
  • Вес: 8 гр.