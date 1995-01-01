Мультитул Nite Ize DoohicKey Plus Key Tool, стальной

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Код товара: УТ-00085492 Артикул: KMTSE-11-R3 Код товара: УТ-00085492 Артикул: KMTSE-11-R3 Тип товара Инструмент Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Клетки для камер Тип товара Инструмент Описание Карманный мультитул от бренда Nite Ize DoohicKey KMTSE-11-R3 – компактный брелок в виде карабина, включающий в себя 8 различных инструментов, который можно носить совместно с ключами в связке, а также пристегивать к сумкам, рюкзакам, лямкам брюк или ремню. Мультиинструмент содержит в себе 8 функций: Крестовая отвертка;

Плоская отвертка;

Открывашка для бутылок;

Дюймовые гаечные ключи (1/4 ", 5/16", 3/8");

Линейки: дюймовая и миллиметровая;

Режущая кромка для перерезывания бечевки, веревок и шнуров;

Резак для скотча;

Гвоздодер. Особенности: Проволочная защелка на пружине обеспечивает надежное запирание и быстрое снятие изделия с точек крепления.

Корпус приспособления изготовлен из нержавеющей стали, обладающей высокой стойкостью к деформации и коррозии.

За счет небольшого размера он не занимает много места. Его можно хранить в кармане или портмоне.

Допускается на борт самолета. Техническая информация: Размер: 17,7 х 67,3 x 5,8 мм

Вес: 11 гр

Производитель: Nite Ize (США) Видео Наш обзор

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