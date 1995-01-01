Мультитул Nite Ize DoohicKey Plus Key Tool, стальной
Код товара:УТ-00085492
Артикул:KMTSE-11-R3
Товар не найден
Характеристики
Тип товара Инструмент
Описание
Карманный мультитул от бренда Nite Ize DoohicKey KMTSE-11-R3 – компактный брелок в виде карабина, включающий в себя 8 различных инструментов, который можно носить совместно с ключами в связке, а также пристегивать к сумкам, рюкзакам, лямкам брюк или ремню.
Мультиинструмент содержит в себе 8 функций:
- Крестовая отвертка;
- Плоская отвертка;
- Открывашка для бутылок;
- Дюймовые гаечные ключи (1/4 ", 5/16", 3/8");
- Линейки: дюймовая и миллиметровая;
- Режущая кромка для перерезывания бечевки, веревок и шнуров;
- Резак для скотча;
- Гвоздодер.
Особенности:
- Проволочная защелка на пружине обеспечивает надежное запирание и быстрое снятие изделия с точек крепления.
- Корпус приспособления изготовлен из нержавеющей стали, обладающей высокой стойкостью к деформации и коррозии.
- За счет небольшого размера он не занимает много места. Его можно хранить в кармане или портмоне.
- Допускается на борт самолета.
Техническая информация:
- Размер: 17,7 х 67,3 x 5,8 мм
- Вес: 11 гр
- Производитель: Nite Ize (США)