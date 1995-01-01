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Мультитул Nite Ize DoohicKey Plus Key Tool, стальной

  • DoohicKey Plus Key Tool, стальной
  • DoohicKey Plus Key Tool, стальной
  • DoohicKey Plus Key Tool, стальной
  • DoohicKey Plus Key Tool, стальной
  • DoohicKey Plus Key Tool, стальной
  • DoohicKey Plus Key Tool, стальной
  • DoohicKey Plus Key Tool, стальной
  • DoohicKey Plus Key Tool, стальной
  • DoohicKey Plus Key Tool, стальной
  • DoohicKey Plus Key Tool, стальной
  • DoohicKey Plus Key Tool, стальной
  • DoohicKey Plus Key Tool, стальной
  • DoohicKey Plus Key Tool, стальной
Код товара:УТ-00085492
Артикул:KMTSE-11-R3

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Карманный мультитул от бренда Nite Ize DoohicKey KMTSE-11-R3 – компактный брелок в виде карабина, включающий в себя 8 различных инструментов, который можно носить совместно с ключами в связке, а также пристегивать к сумкам, рюкзакам, лямкам брюк или ремню.

Мультиинструмент содержит в себе 8 функций:

  • Крестовая отвертка;
  • Плоская отвертка;
  • Открывашка для бутылок;
  • Дюймовые гаечные ключи (1/4 ", 5/16", 3/8");
  • Линейки: дюймовая и миллиметровая;
  • Режущая кромка для перерезывания бечевки, веревок и шнуров;
  • Резак для скотча;
  • Гвоздодер.

Особенности:

  • Проволочная защелка на пружине обеспечивает надежное запирание и быстрое снятие изделия с точек крепления.
  • Корпус приспособления изготовлен из нержавеющей стали, обладающей высокой стойкостью к деформации и коррозии.
  • За счет небольшого размера он не занимает много места. Его можно хранить в кармане или портмоне.
  • Допускается на борт самолета.

Техническая информация:

  • Размер: 17,7 х 67,3 x 5,8 мм
  • Вес: 11 гр
  • Производитель: Nite Ize (США)