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Мультитул Nite Ize DoohicKey, черный

  • DoohicKey, черный
  • DoohicKey, черный
  • DoohicKey, черный
  • DoohicKey, черный
  • DoohicKey, черный
Код товара:УТ-00085489
Артикул:KMT-01-R3

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Шесть полезных инструментов в одном компактном и прочном устройстве, снабженном карабином, чтобы крепить его к ключам. Теперь Вы не сможете себе представить свою жизнь без DoohicKey. Изготовленный из прочной нержавеющей стали Nite Ize DoohicKey - это мультиинструмент карманного размера.

Отвертка, гаечный ключ, открывалка для бутылок, брелок, линейка, резак - и все это помещается у вас на ладони! А интегрированный карабин позволяет прикрепить данное приспособление к любой петле или кольцу: Nite Ize DoohicKey всегда под рукой.

Характеристики:

  • Мультиинструмент, который легко крепится на кольце с ключами.
  • Безопасная конструкция из нержавеющей стали.
  • Включает в себя открывалку, гаечный ключ, линейку, отвертку, брелок.
  • Производится в дизайне черного и стального цвета.
  • Размеры: 64.8 мм х 17.2 мм х 2.5 мм.
  • Вес - 12 гр.