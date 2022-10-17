Вспышка Nissin i60A Olympus / Panasonic (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00062446 Артикул : б/у-Ф1 К 2022-10-17/04

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Задать вопрос Причина уценки: Следы эксплуатации, потёртости. Снят с продажи К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары. Задать вопрос

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Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность. Состояние: 4 (следы эксплуатации, потёртости) # 6B040503119 В комплекте: Вспышка, лапка, чехол. Следы эксплуатации,небольшие потертости Гарантия: 90 дней Код товара: 127446 Ведущее число (м, ISO 100): 60 (200 мм) Режимы работы вспышки: ручной, TTL авто, беспроводной, синхронизация по 1 / 2 шторке, медленная синхронизация, высокоскоростная синхронизация (HSS) Коррекция вспышки: +/- 2 EV Настройка мощности в ручном режиме: 1 - 1/256 Поворот головки: вверх до 90°, вправо и влево до 180° Зум головки: 24 - 200 мм + рассевиающая панель до 16 мм Беспроводное управление, ведомый режим: есть: TTL оптический (ИК, 3 группы), TTL радио (8 каналов, 3 группы), ручное по вспышке или по предвспышке Беспроводное управление, ведущий режим: нет Длительность импульса (с): 1/800 - 1/20 000 с Время полной перезарядки, min (с): 0.1 - 5.5 с Питание: 4 элемента типоразмера AA Минимальное количество срабатываний: 220 Внешние блоки питания: есть Подсветка автофокуса: светодиодная Дисплей: есть, ЖК, цветной Физические характеристики Вес: 300 г (без питания) Размеры: 112 х 98 х 73 мм Прочие особенности Особые характеристики: частота 2.4 ГГц

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