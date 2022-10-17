Вспышка Nissin i60A Olympus / Panasonic (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00062446
Артикул : б/у-Ф1 К 2022-10-17/04
Причина уценки:
Следы эксплуатации, потёртости.
Снят с продажи
К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.
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Описание
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4 (следы эксплуатации, потёртости)
# 6B040503119
В комплекте: Вспышка, лапка, чехол. Следы эксплуатации,небольшие потертости
Гарантия: 90 дней
Код товара: 127446
Ведущее число (м, ISO 100): 60 (200 мм)
Режимы работы вспышки: ручной, TTL авто, беспроводной, синхронизация по 1 / 2 шторке, медленная синхронизация, высокоскоростная синхронизация (HSS)
Коррекция вспышки: +/- 2 EV
Настройка мощности в ручном режиме: 1 - 1/256
Поворот головки: вверх до 90°, вправо и влево до 180°
Зум головки: 24 - 200 мм + рассевиающая панель до 16 мм
Беспроводное управление, ведомый режим: есть: TTL оптический (ИК, 3 группы), TTL радио (8 каналов, 3 группы), ручное по вспышке или по предвспышке
Беспроводное управление, ведущий режим: нет
Длительность импульса (с): 1/800 - 1/20 000 с
Время полной перезарядки, min (с): 0.1 - 5.5 с
Питание: 4 элемента типоразмера AA
Минимальное количество срабатываний: 220
Внешние блоки питания: есть
Подсветка автофокуса: светодиодная
Дисплей: есть, ЖК, цветной
Физические характеристики
Вес: 300 г (без питания)
Размеры: 112 х 98 х 73 мм
Прочие особенности
Особые характеристики: частота 2.4 ГГц
Видео
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