Описание

Светофильтр Nisi Ti UV Cut-395 отсекает попадающий в объектив ультрафиолет, предотвращая появление дымки и падение чёткости изображения. Изготовлен из оптического стекла с высокой степенью светопропускания, не оказывает негативного влияния на резкость изображения и цветопередачу. Водоотталкивающее покрытие собирает воду в капли и облегчает очистку фильтра без образования полос и пятен на стекле, а также защищает от внешних воздействий. Ультратонкая титановая оправа предотвращает виньетирование и не деформируется при колебаниях температур.

Как правило, оправа для светофильтров изготавливается из алюминия или латуни. Однако, эти металлы ненадёжны при использовании в низких температурах, они могут деформироваться и осложнить снятие и замену фильтра, поэтому компания NiSi создала серию светофильтров из оптического стекла в оправе из титанового сплава Nisi Ti UV Cut-395. Светофильтр из титанового сплава отличается лёгкостью, прочностью и долговечностью.

Оправа имеет антикоррозийные и жаростойкие свойства, а также хорошо противостоит пониженным температурам. Плотность титана 4,54 г/см3, это в два раза меньше стали, то есть при одинаковом весе титановая оправа в 2 раза тоньше стальной, но при этом в два раза прочнее алюминиевой. Благодаря антикоррозийным свойствам титан выдерживает воздействие кислот. Температура плавления титана 1670 ⁰С, что на 700 градусов выше температуры плавления золота и на 200 градусов выше стали. Титан широко применяется в ракетной и авиационной промышленности. Оптическое стекло стандарта H-K9L обеспечивает высокую прозрачность, устойчиво к механическому и химическому воздействию. Стекло такого уровня применяется в производстве высокоточного оптического оборудования.

Многослойное нанопокрытие отсекает ультрафиолетовое излучение длиной волны меньше 395 нм, препятствуя таким образом снижению чёткости изображения и появлению дымки на фотографии. Идеально ровная поверхность стекла способствует равномерному прохождению видимого спектра света, не искажая цветовой баланс. Дополнительное прочное водоотталкивающее покрытие защищает от царапин и облегчает очистку фильтра от пыли и отпечатков пальцев, препятствует появлению пятен от высохших капель воды и позволяет фотографу наслаждаться съёмкой, не беспокоясь о чистоте светофильтра.

Для изготовления фильтров используется оптическое стекло с высокой степенью светопропускания, не снижающее резкость изображения. Каждое стекло проходит HD-тест для подтверждения высокой разрешающей способности. Это означает, что светофильтры Nisi не оказывают негативного влияния на резкость изображения при использовании с любыми объективами. При производстве светофильтров используется обжиг, обеспечивающий оптическому стеклу высокую прочность при ударах и нагрузках.