Описание

Комплект светофильтров NiSi Master Kit разработан специально для компактных камер Ricoh GR GR IIIx. Фильтры изготовлены из оптического стекла превосходного качества. Многослойное просветляющее покрытие обеспечивает сохранение резкости и детализации изображения без искажения оттенков цветопередачи.

Новый тип крепления

В данном наборе представлен абсолютно новый тип крепления к основанию объектива через специальный адаптер. Таким образом, на фильтры никак не будет влиять включение/выключение камеры и положение выдвижного объектива. Это удобно, поскольку нет необходимости снимать адаптер и держатель фильтров при выключении камеры, если вы планируете продолжать съёмку с фильтрами в ближайшее время. Адаптер крепится к кольцу у основания объектива и может быть использован также для присоединения других фильтров с резьбой 49 мм.

Прочный держатель для фильтров

Держатель фильтров изготовлен из прочного алюминиевого сплава. В нём предусмотрены пазы для установки двух фильтров одновременно. Конструкция держателя продумана таким образом, что установка фильтров не занимает много времени, а также можно перемещать фильтр по вертикали, если по композиции снимка линия горизонта находится не по центру кадра. Держатель поворачивается на 360⁰ для максимально точного и удобного позиционирования фильтров.

NiSi ND64

Нейтрально-серый фильтр NiSi ND64 сокращает количество света на 6 ступеней экспозиции. Это позволяет создавать фотографии с эффектом размытия движения, например, превратить морские волны в мягкую и мистическую водную гладь.

NiSi ND8

Нейтрально-серый фильтр NiSi ND8 снижает световой поток на 3 ступени экспозиции, что позволяет увеличить выдержку или открыть шире диафрагму. Более длинная выдержка помогает передать движение объектов в кадре, например, водопада или большого количества людей на перекрестке. Возможность открыть диафрагму даёт фотографу больше контроля над глубиной резкости без риска переэкспонировать кадр. Нейтрально-серый фильтр равномерно сокращает световой поток, который попадает на матрицу через объектив, не оказывая негативного влияния на цветопередачу.

NiSi HD Polarizer

Поляризационный фильтр NiSi HD Polarizer устраняет паразитные блики и отражения от неметаллических поверхностей. Необходим, чтобы избежать бликов на поверхности воды и показать её прозрачность, а также помогает при съёмке через стекло. Препятствует появлению эффекта дымки, улучшает контраст и насыщенность оттенков изображения.

Градиентные фильтры

Фильтры NiSi Soft и Medium GND представляют собой прямоугольные фильтры, которые помогают затемнить определенные области изображения, такие как яркое небо, обеспечивая при этом нормальную, неизменную экспозицию в других областях изображения. Фильтры предназначены для перемещения вверх и вниз для управления этими яркими областями.

Мягкий чехол в комплекте

В комплект входит мягкий чехол с отделениями для 4-х фильтров. Таким образом, каждый фильтр находится в отдельном кармашке, фильтры защищены от ударов и не поцарапают друг друга. Чехол изготовлен из лёгкого и прочного материала, который защищает фильтры при транспортировке. Дизайн продуман так, что его можно прикрепить к штативу для быстрого доступа к фильтрам при необходимости.

Преимущества:

Фильтры спроектированы специально для Ricoh GR IIIx

Легко устанавливать и менять

Возможность одновременной установки 2 фильтров

Фильтры поворачиваются на 360⁰

Крепление фильтров изготовлено из прочного сплава алюминия

Удобный чехол для фильтров в комплекте

Изготовлены из оптического стекла

Адаптер крепится к основанию объектива и держится даже на выключенной камере со сложенным объективом

Комплектация: