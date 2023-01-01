Набор светофильтров NiSi Master Kit для Ricoh GR III
Код товара : УТ-00072292
Артикул : N14009
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Описание
Комплект светофильтров NiSi Master Kit разработан специально для компактных камер Ricoh GR III. Фильтры изготовлены из оптического стекла превосходного качества. Многослойное просветляющее покрытие обеспечивает сохранение резкости и детализации изображения без искажения оттенков цветопередачи.
Новый тип крепления
В данном наборе представлен абсолютно новый тип крепления к основанию объектива через специальный адаптер. Таким образом, на фильтры никак не будет влиять включение/выключение камеры и положение выдвижного объектива. Это удобно, поскольку нет необходимости снимать адаптер и держатель фильтров при выключении камеры, если вы планируете продолжать съёмку с фильтрами в ближайшее время. Адаптер крепится к кольцу у основания объектива и может быть использован также для присоединения других фильтров с резьбой 49 мм.
Прочный держатель для фильтров
Держатель фильтров изготовлен из прочного алюминиевого сплава. В нём предусмотрены пазы для установки двух фильтров одновременно. Конструкция держателя продумана таким образом, что установка фильтров не занимает много времени, а также можно перемещать фильтр по вертикали, если по композиции снимка линия горизонта находится не по центру кадра. Держатель поворачивается на 360⁰ для максимально точного и удобного позиционирования фильтров.
NiSi ND64
Нейтрально-серый фильтр NiSi ND64 сокращает количество света на 6 ступеней экспозиции. Это позволяет создавать фотографии с эффектом размытия движения, например, превратить морские волны в мягкую и мистическую водную гладь.
NiSi ND8
Нейтрально-серый фильтр NiSi ND8 снижает световой поток на 3 ступени экспозиции, что позволяет увеличить выдержку или открыть шире диафрагму. Более длинная выдержка помогает передать движение объектов в кадре, например, водопада или большого количества людей на перекрестке. Возможность открыть диафрагму даёт фотографу больше контроля над глубиной резкости без риска переэкспонировать кадр. Нейтрально-серый фильтр равномерно сокращает световой поток, который попадает на матрицу через объектив, не оказывая негативного влияния на цветопередачу.
NiSi HD Polarizer
Поляризационный фильтр NiSi HD Polarizer устраняет паразитные блики и отражения от неметаллических поверхностей. Необходим, чтобы избежать бликов на поверхности воды и показать её прозрачность, а также помогает при съёмке через стекло. Препятствует появлению эффекта дымки, улучшает контраст и насыщенность оттенков изображения.
Градиентные фильтры
Фильтры NiSi Soft и Medium GND представляют собой прямоугольные фильтры, которые помогают затемнить определенные области изображения, такие как яркое небо, обеспечивая при этом нормальную, неизменную экспозицию в других областях изображения. Фильтры предназначены для перемещения вверх и вниз для управления этими яркими областями.
Мягкий чехол в комплекте
В комплект входит мягкий чехол с отделениями для 4-х фильтров. Таким образом, каждый фильтр находится в отдельном кармашке, фильтры защищены от ударов и не поцарапают друг друга. Чехол изготовлен из лёгкого и прочного материала, который защищает фильтры при транспортировке. Дизайн продуман так, что его можно прикрепить к штативу для быстрого доступа к фильтрам при необходимости.
Преимущества:
- Фильтры спроектированы специально для Ricoh GR III
- Легко устанавливать и менять
- Возможность одновременной установки 2 фильтров
- Фильтры поворачиваются на 360⁰
- Крепление фильтров изготовлено из прочного сплава алюминия
- Удобный чехол для фильтров в комплекте
- Изготовлены из оптического стекла
- Адаптер крепится к основанию объектива и держится даже на выключенной камере со сложенным объективом
Комплектация:
- Держатель для камер Ricoh GR III
- Адаптер для Ricoh GR III
- Градиентный фильтр с переходом средней плавности на 3 ступени GND8 (0.9)
- Градиентный фильтр с мягким переходом на 3 ступени GND8 (0.9)
- Поляризационный фильтр HD Polarizer
- Нейтральный фильтр с затемнением на 3 ступени ND8 (0.9)
- Нейтральный фильтр с затемнением на 6 ступеней ND64 (1.8)
- Кольцо стального цвета для обрамления объектива после снятия адаптера
- Мягкий чехол для фильтров