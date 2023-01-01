Описание

Фильтр NiSi Pro HUC Protector защищает стекло объектива от попадания пыли, ударов и других внешних воздействий. Изготовлен из стекла высокого качества, с обеих сторон нанесено просветляющее нанопокрытие, которое позволяет пропускать 99,3% света, попадающего в объектив.

Оправа выполнена из алюминия, который обеспечивает прочность и защиту при ударах. Толщина оправы всего 5,2 мм, что позволяет избежать или минимизировать нежелательный эффект виньетирования даже при использовании с широкоугольной оптикой.

​Способ изготовления оправы с использованием высокоточной полировки и накатки предотвращает риск истирания поверхности при частом использовании (накручивании и откручивании фильтра).