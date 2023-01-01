Светофильтр NiSi HUC CPL 67mm
Код товара : УТ-00071508
Артикул : N11151
7 690 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Описание
Светофильтр Nisi HUC CPL круговой поляризационный устраняет нежелательные блики и отражения, усиливая при этом глубину цвета. При съёмке воды с использованием поляризационного фильтра будет лучше видно, что находится под водой, а в горах гасится эффект дымки. Такого результата невозможно достичь средствами постобработки. Благодаря отсутствию отражений на неметаллических поверхностях цвета на фотографии приобретают сочность и мягкость.
- Водонепроницаемый светофильтр с многослойным просветляющим нанопокрытием
- Обеспечивает высокое разрешение изображения
- Ультратонкая оправа
- Устраняет паразитные отражения и блики
- Улучшает цвета и насыщенность, устраняет дымку при съёмке пейзажей