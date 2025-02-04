NiSi 9mm f/2.8 ASPH ED – мануальный сверхширокоугольный объектив формата APS-C с исправленной геометрией, который прекрасно подойдет для пейзажей, архитектуры, интерьерной съемки и других сюжетов, требующих широкого угла поля зрения. Особенностью объектива является диафрагма с 10 прямыми лепестками, которые создают красивые 10-конечные звезды от ярких источников света (например, от солнца) даже в полностью открытом положении.

Объектив полностью мануальный, без микропроцессора, фокусировка и управление диафрагмой осуществляются вручную. Он не распознается камерой при установке, поэтому для корректной работы матричного стабилизатора вам нужно будет вручную ввести фокусное расстояние через меню камеры, а некоторые электронные помощники для фокусировки (в зависимости от бренда камеры) будут недоступны. Длина хода кольца фокусировки составляет приблизительно 120°, а кольцо диафрагмы вращается без отсечек, плавно. Минимальная дистанция фокусировки в 20 см позволяет вам приблизиться к интересующим объектам, сохранив при этом широкую перспективу кадра, при этом объектив хорошо ведет себя на МДФ, сохраняя высокую резкость. Крепление объектива снабжено резиновым уплотнителем для защиты от пыли и влаги, к положительным моментам также можно отнести возможность использовать светофильтры широко распространенного диаметра (67 мм).

Что касается качества изображения: интересно, что резкость объектива (как можно видеть по графикам MTF и по результатам независимых тестов) почти не изменяется при диафрагмировании, и даже чуть проседает при f/8 - f/11 (это результат дифракции). Это довольно необычно. Искажения геометрии почти полностью скорректированы – присутствует еле заметная бочкообразная дисторсия порядка 0.5 - 1%, что очень хорошо для столь широкого угла зрения. Хроматические аберрации (каемки из ложных цветов) находятся на очень низком уровне. Из недостатков можно назвать только виньетирование: на f/2.8 края кадра затемняются приблизительно на 3.5 ступени, причем даже диафрагмирование до f/8 не исправляет этот эффект полностью. Просветление объектива отлично справляется со съемкой против света: наличие солнца в кадре не вызывает сильную засветку, появление ореолов и бликов минимально.

Объектив достаточно компактный и легкий, он отлично чувствуется на камерах формата APS-C, не перевешивает камеру, не вызывает дискомфорт при длительном ношении. NiSi 9mm f/2.8 ASPH выпускается для 5 систем: Sony E, Canon RF, Nikon Z, Fujifilm X-Mount и Micro 4/3.

Характеристики