Сверхширокоугольный полнокадровый объектив NiSi 15 мм f/4 Sunstar ASPH сочетает в себе компактность и высокое качество изображения, что делает его отличным выбором для съемки пейзажей, архитектуры, интерьеров и других сюжетов. Угол обзора 78° (для формата APS-C) в сочетании со сложной оптической конструкцией, включающей асферические элементы и элементы с низкой дисперсией, обеспечивает хорошо скорректированное, четкое и точное по цвету изображение. Необычной особенностью объектива является диафрагма с 10 прямыми лепестками, которые создают красивые 10-конечные звезды от ярких источников света (например, от солнца) даже в полностью открытом положении, на f/4. Интересно, что это первый опыт компании NiSi в производстве объективов – до этого она занималась только светофильтрами и различными аксессуарами для камер.

Объектив полностью мануальный, фокусировка и управление диафрагмой осуществляются вручную. Внутри нет никакой электроники, поэтому объектив не распознается камерой, его параметры на записываются в EXIF, а для корректной работы матричного стабилизатора вам нужно будет вручную ввести фокусное расстояние через меню камеры. Длина хода кольца фокусировки составляет приблизительно 90°, а кольцо диафрагмы вращается с отсечками по 1/3 ступени. Минимальная дистанция фокусировки в 20 см позволяет вам приблизиться к интересующим объектам, сохранив при этом широкую перспективу кадра. Корпус объектива полностью выполнен из металла, а маркировки нанесены с гравировкой поверхности, что предотвращает их истирание по мере использования. Защиты от пыли и влаги у этой модели нет.

Интересно, что по графикам MTF резкость объектива почти не изменяется при диафрагмировании, хотя кривая в целом заметно сглаживается при f/8 - f/11. Более того, наибольшую резкость объектив показывает в открытом положении (хотя отличия от f/8 в целом небольшие) – это очень необычно. Линейная дисторсия (искажения геометрии) почти полностью скорректирована, что очень хорошо для съемки архитектуры или интерьеров. Виньетирование (затемнение по краям кадра) достаточно сильное, но это вообще характерно для сверширокоугольных объективов. Хроматические аберрации (каемки из ложных цветов) находятся на низком уровне. Объектив также хорошо выдерживает яркий контровой свет, с минимальным появлением бликов и ореолов.

Благодаря выбору относительно небольшой максимальной диафрагмы, инженерам удалось сохранить размеры, вес и цену объектива в разумных пределах, а также дать возможность установки стандартных светофильтров диаметром 72 мм. Объектив прекрасно сочетается с беззеркальными фотокамерами, не перевешивая их, он также может стать прекрасным компаньоном в путешествиях (в качестве вспомогательной линзы) – просто закиньте его в сумку, он не займет много места и очень выручит в ситуациях, когда ваш стандартный объектив не сможет взять кадр так широко.

NiSi 15 мм f/4 ASPH выпускается для 5 систем: Sony E, Canon RF, Nikon Z, Fuji X и Leica L-mount.

Характеристики