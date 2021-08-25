Объектив Nikon Zoom-Nikkor Auto 43-86/3.5 (б.у. состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00054174
Артикул : б/у-Н1 КС 2021-08-25
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации: стерта краска с металлических элементов корпуса.
6 500 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 119174
мануальный зум-объектив для камер Nikon.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4
Комплектация: крышки
Гарантия 14 дней.