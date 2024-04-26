Беззеркальный фотоаппарат Nikon Z7 II Body (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075269 Артикул : б/у-Н1 К 2024-04-26

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные следы использования. 184 900 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140269 Nikon Z7 II Body Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой

Байонет Nikon Z

Стабилизатор изображения (фотосъемка) оптический

Система стабилизатора сдвиг матрицы

Число эффективных мегапикселей матрицы 45.7 МП

Размер Full frame (35.9 x 23.9 мм)

Максимальное разрешение 8256 x 5504

Тип матрицы CMOS Полный простор для творчества. Внимание к мельчайшим деталям. Безупречное внимание к деталям. Готовность к выполнению любых задач. Способность адаптироваться. Представляем полнокадровую беззеркальную камеру, способную точно воплощать ваше видение на каждом шаге творческого процесса. Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные следы использования.

Комплектация: акб, з/у Type-C, з/у (без сетевого шнура), ремешок; 6007037; незначительные следы использования;

Пробег 10 200;

Гарантия 90 дней.

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