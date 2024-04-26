Беззеркальный фотоаппарат Nikon Z7 II Body (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075269
Артикул : б/у-Н1 К 2024-04-26
Причина уценки:
Незначительные следы использования.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140269
Nikon Z7 II Body
Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой
Байонет Nikon Z
Стабилизатор изображения (фотосъемка) оптический
Система стабилизатора сдвиг матрицы
Число эффективных мегапикселей матрицы 45.7 МП
Размер Full frame (35.9 x 23.9 мм)
Максимальное разрешение 8256 x 5504
Тип матрицы CMOS
Полный простор для творчества. Внимание к мельчайшим деталям. Безупречное внимание к деталям. Готовность к выполнению любых задач. Способность адаптироваться. Представляем полнокадровую беззеркальную камеру, способную точно воплощать ваше видение на каждом шаге творческого процесса.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные следы использования.
Комплектация: акб, з/у Type-C, з/у (без сетевого шнура), ремешок; 6007037; незначительные следы использования;
Пробег 10 200;
Гарантия 90 дней.