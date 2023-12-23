Беззеркальный фотоаппарат Nikon Z7 II Body (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00072418
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-12-23/01
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации.
209 000 ₽
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Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137418
Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой
Байонет Nikon Z
Стабилизатор изображения (фотосъемка) оптический
Система стабилизатора сдвиг матрицы
Число эффективных мегапикселей матрицы 45.7 МП
Размер Full frame (35.9 x 23.9 мм)
Максимальное разрешение 8256 x 5504
Тип матрицы CMOS
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
# 6010000
Комплектация: камера, АКБ, наглазник, крышка на байонет.
Пробег: 12 610
Гарантия от 14 до 90 дней.
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