Беззеркальный фотоаппарат Nikon Z7 II Body (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072418 Артикул : б/у-Ф1 К 2023-12-23/01

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Задать вопрос Причина уценки: Минимальные следы эксплуатации. 209 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 137418 Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой Байонет Nikon Z Стабилизатор изображения (фотосъемка) оптический Система стабилизатора сдвиг матрицы Число эффективных мегапикселей матрицы 45.7 МП Размер Full frame (35.9 x 23.9 мм) Максимальное разрешение 8256 x 5504 Тип матрицы CMOS Фототехника прошла проверку на работоспособность. Состояние : 5 # 6010000 Комплектация: камера, АКБ, наглазник, крышка на байонет. Пробег: 12 610 Гарантия от 14 до 90 дней.

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