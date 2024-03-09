Беззеркальный фотоаппарат Nikon Z7 Body (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073874 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-03-09/2

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Задать вопрос Причина уценки: Минимальные следы эксплуатации на корпусе. 135 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 138874 Тип камеры:беззеркальная со сменной оптикой Число мегапикселей матрицы:46.89 МП

Число эффективных мегапикселей матрицы:45.7 МП

Размер: Full frame (35.9 x 23.9 мм)

Максимальное разрешение: 8256 x 5504

Максимальное разрешение записи видеоролика: 3840x2160

Байонет: Nikon Z Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 Пробег: 12120 кадров.

Комплектация: камера, АКБ, ЗУ, ремень.

Гарантия 90 дней.

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