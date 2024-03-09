Беззеркальный фотоаппарат Nikon Z7 Body (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073874
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-03-09/2
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации на корпусе.
135 000 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138874
Тип камеры:беззеркальная со сменной оптикой
Число мегапикселей матрицы:46.89 МП
Число эффективных мегапикселей матрицы:45.7 МП
Размер: Full frame (35.9 x 23.9 мм)
Максимальное разрешение: 8256 x 5504
Максимальное разрешение записи видеоролика: 3840x2160
Байонет: Nikon Z
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Пробег: 12120 кадров.
Комплектация: камера, АКБ, ЗУ, ремень.
Гарантия 90 дней.
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