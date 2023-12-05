Беззеркальный фотоаппарат Nikon Z7 Body (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00071896
Артикул : б/у-КП32 К 2023-12-05
Причина уценки:
Мелкая царапина на 2-м дисплее <br> Пробег: <b>менее 3000 кадров</b>
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Тип камеры: беззеркальная со сменной оптикой
Объектив в комплекте: нет
Байонет: Nikon Z
Стабилизатор изображения (фотосъемка): оптический
Система стабилизатора: сдвиг матрицы
Число мегапикселей матрицы: 46.89 МП
Число эффективных мегапикселей матрицы: 45.7 МП
Размер: Full frame (35.9 x 23.9 мм)
Максимальное разрешение: 8256 x 5504
Тип матрицы: CMOS
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: камера, акб, зу, коробка, ремень.
Пробег: менее 3000 кадров
Гарантия 90 дней.