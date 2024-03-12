Беззеркальный фотоаппарат Nikon Z7 Body (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00073915
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-12/01
Причина уценки:
Потёртости на корпусе и кнопках, маленький скол на верхнем колесе над кнопкой AF-ON, мелкие царапины на дисплее.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138915
Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой
Байонет Nikon Z
Стабилизатор изображения (фотосъемка) оптический
Система стабилизатора сдвиг матрицы
Число эффективных мегапикселей матрицы 45.7 МП
Размер Full frame (35.9 x 23.9 мм)
Максимальное разрешение 8256 x 5504
Тип матрицы CMOS
Кроп-фактор 1
Тип автофокуса гибридный
Количество точек фокусировки 493
Фокусировка по лицу, подсветка автофокуса, ручная
Чувствительность 64 - 3200 ISO
Расширенные режимы ISO ISO100, ISO102400, ISO12800, ISO25600, ISO51200, ISO6400
Выдержка 30 - 1/8000 с
Выдержка X-Sync 1/200 c
Скорость быстрой съемки 9 кадров/с
Видоискатель электронный
Поле зрения видоискателя 100 %
Число пикселей видоискателя 3690000
Размер экрана 3.2 "
Число точек LCD 2100000
Экран два экрана, поворотный, работа в режиме видоискателя, сенсорный
Память и интерфейсы
Интерфейсы подключения
Bluetooth, HDMI, USB, Wi-Fi, выход на наушники, микрофонный вход
Тип USB 3.0
Поддерживаемые карты памяти XQD
Запись видео и звука
Поддержка форматов изображения MOV, MP4, MPEG4, RAW, RAW+JPEG, формат 16:9, формат 1:1, формат 3:2
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео 120 кадров/с при разрешении 1920x1080, 25/30 кадров/с при разрешении 3840x2160
Питание
Тип аккумуляторов свой собственный
Количество аккумуляторов 1
Емкость аккумулятора 330 фотографий
Габариты/Вес
Размер 134x101x68 мм, без объектива
Вес 585 г, без элементов питания
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4
# 6004320
Комплектация: аккумулятор, з/у, ремень, крышка на байонет, коробка, держатель кабеля.
Пробег: 70 000
Гарантия 90 дней.