Беззеркальный фотоаппарат Nikon Z7 Body (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073915 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-12/01

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Задать вопрос Причина уценки: Потёртости на корпусе и кнопках, маленький скол на верхнем колесе над кнопкой AF-ON, мелкие царапины на дисплее. 135 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 138915 Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой

Байонет Nikon Z

Стабилизатор изображения (фотосъемка) оптический

Система стабилизатора сдвиг матрицы

Число эффективных мегапикселей матрицы 45.7 МП

Размер Full frame (35.9 x 23.9 мм)

Максимальное разрешение 8256 x 5504

Тип матрицы CMOS

Кроп-фактор 1

Тип автофокуса гибридный

Количество точек фокусировки 493

Фокусировка по лицу, подсветка автофокуса, ручная

Чувствительность 64 - 3200 ISO

Расширенные режимы ISO ISO100, ISO102400, ISO12800, ISO25600, ISO51200, ISO6400

Выдержка 30 - 1/8000 с

Выдержка X-Sync 1/200 c

Скорость быстрой съемки 9 кадров/с

Видоискатель электронный

Поле зрения видоискателя 100 %

Число пикселей видоискателя 3690000

Размер экрана 3.2 "

Число точек LCD 2100000

Экран два экрана, поворотный, работа в режиме видоискателя, сенсорный

Память и интерфейсы

Интерфейсы подключения

Bluetooth, HDMI, USB, Wi-Fi, выход на наушники, микрофонный вход

Тип USB 3.0

Поддерживаемые карты памяти XQD

Запись видео и звука

Поддержка форматов изображения MOV, MP4, MPEG4, RAW, RAW+JPEG, формат 16:9, формат 1:1, формат 3:2

Максимальная частота кадров при съемке HD-видео 120 кадров/с при разрешении 1920x1080, 25/30 кадров/с при разрешении 3840x2160

Питание

Тип аккумуляторов свой собственный

Количество аккумуляторов 1

Емкость аккумулятора 330 фотографий

Габариты/Вес

Размер 134x101x68 мм, без объектива

Вес 585 г, без элементов питания Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4

# 6004320

Комплектация: аккумулятор, з/у, ремень, крышка на байонет, коробка, держатель кабеля.

Пробег: 70 000

Гарантия 90 дней.

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