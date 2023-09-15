Беззеркальный фотоаппарат Nikon Z7 Body (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00070194
Артикул : б/у-РнД К 2023-09-15
Причина уценки:
Пробег 63500, потёртости на резинках.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 135194
Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой
Формат матрицы Full frame
Максимальное разрешение записи видеоролика 3840x2160
Максимальная частота кадров видеоролика 120 кадров/с
Видоискатель электронный
Байонет Nikon Z
Стабилизатор изображения (фотосъемка) оптический
Размер экрана 3.2 "
Экран сенсорный, работа в режиме видоискателя, поворотный, два экрана
Цвет черный
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : состояние 5-
Пробег 63500 кадров
Комплектация: Камера, ЗУ, АКБ, ремень, крышка байонета, инструкция, коробка.
Гарантия 90 дней.