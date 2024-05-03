Беззеркальный фотоаппарат Nikon Z6 II Body (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075401 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-03/01

<

















>













Задать вопрос Причина уценки: Минимальные следы эксплуатации. Пробег 0 кадров ( после замены головной платы). 139 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Код товара: 140401 Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой

Байонет Nikon Z

Стабилизатор изображения (фотосъемка) оптический

Система стабилизатора сдвиг матрицы

Число эффективных мегапикселей матрицы 24.5

Физический размер матрицы 35.9 x 23.9 мм

Тип матрицы CMOS

Формат матрицы Full frame

Кроп-фактор 1

Фокусировка

Тип автофокуса гибридный

Количество точек фокусировки 273

Фокусировка по лицу, подсветка автофокуса

Чувствительность ISO, мин 100

Чувствительность ISO, макс 51200

Скорость быстрой съемки 14 кадров/с

Видоискатель электронный

Поле зрения видоискателя 100 %

Число пикселей видоискателя 3690000

Экран

Размер экрана 3.2 "

Число точек LCD 2100000

Экран сенсорный

Поддерживаемые карты памяти CFexpress Type B, SD, SDHC, SDXC, XQD

Запись видео и звука

Емкость аккумулятора (количество фотографий) 400

Габариты/Вес

Ширина 134 мм

Высота 101 мм

Толщина 70 мм

Вес камеры (без элементов питания) 615 г

Вес камеры (с элементами питания) 705 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

#7230475

Комплектация: Аккумулятор, з/у, ремень, наглазник, кабель USB Type C, держатель кабеля, коробка

Гарантия 90 дней.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.