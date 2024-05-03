Беззеркальный фотоаппарат Nikon Z6 II Body (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00075401
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-03/01
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации. Пробег 0 кадров ( после замены головной платы).
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 140401
Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой
Байонет Nikon Z
Стабилизатор изображения (фотосъемка) оптический
Система стабилизатора сдвиг матрицы
Число эффективных мегапикселей матрицы 24.5
Физический размер матрицы 35.9 x 23.9 мм
Тип матрицы CMOS
Формат матрицы Full frame
Кроп-фактор 1
Фокусировка
Тип автофокуса гибридный
Количество точек фокусировки 273
Фокусировка по лицу, подсветка автофокуса
Чувствительность ISO, мин 100
Чувствительность ISO, макс 51200
Скорость быстрой съемки 14 кадров/с
Видоискатель электронный
Поле зрения видоискателя 100 %
Число пикселей видоискателя 3690000
Экран
Размер экрана 3.2 "
Число точек LCD 2100000
Экран сенсорный
Поддерживаемые карты памяти CFexpress Type B, SD, SDHC, SDXC, XQD
Запись видео и звука
Емкость аккумулятора (количество фотографий) 400
Габариты/Вес
Ширина 134 мм
Высота 101 мм
Толщина 70 мм
Вес камеры (без элементов питания) 615 г
Вес камеры (с элементами питания) 705 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
#7230475
Комплектация: Аккумулятор, з/у, ремень, наглазник, кабель USB Type C, держатель кабеля, коробка
Гарантия 90 дней.