Беззеркальный фотоаппарат Nikon Z6 body (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073535 Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-20

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Описание Nikon Z6 – беззеркальная полнокадровая камера новой системы Nikon Z, младшая по отношению к Z7. Матрица с меньшим разрешением (24.5 мегапикселей) лучше приспособлена для съемки с высокой светочувствительностью. Система гибридной фазово-контрастной фокусировки покрывает около 81% от всей площади кадра (90% по вертикали, 90% по горизонтали). Мощный процессор нового поколения, Expeed 6, обеспечивает безупречную отзывчивость. Код товара: 138535

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-, следы эксплуатации, пробег 18650 кадров.

Комплектация: камера, АКБ, ЗУ, коробка, документы.

Гарантия 90 дней.

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