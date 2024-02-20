Беззеркальный фотоаппарат Nikon Z6 body (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00073535
Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-20
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Описание
Nikon Z6 – беззеркальная полнокадровая камера новой системы Nikon Z, младшая по отношению к Z7. Матрица с меньшим разрешением (24.5 мегапикселей) лучше приспособлена для съемки с высокой светочувствительностью. Система гибридной фазово-контрастной фокусировки покрывает около 81% от всей площади кадра (90% по вертикали, 90% по горизонтали). Мощный процессор нового поколения, Expeed 6, обеспечивает безупречную отзывчивость.
Код товара: 138535
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-, следы эксплуатации, пробег 18650 кадров.
Комплектация: камера, АКБ, ЗУ, коробка, документы.
Гарантия 90 дней.