Беззеркальный фотоаппарат Nikon Z50 Mark II Kit Z 16-50mm (состояние 5-) (б/у)
Код товара:УТ-00096601
Артикул:б/у-БУМ 2026-08-24/1
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыБеззеркальная
Формат матрицыAPS-C
Описание
Код товара: 161601
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: следы эксплуатации.
Пробег: 109600 кадров.
S/n: 7010514
Комплектация: Камера, объектив, крышки, USB кабель, ремень, коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.