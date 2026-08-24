Беззеркальный фотоаппарат Nikon Z50 Mark II Kit Z 16-50mm (состояние 5-) (б/у)

<



















>















Код товара: УТ-00096601 Артикул: б/у-БУМ 2026-08-24/1 Код товара: УТ-00096601 Артикул: б/у-БУМ 2026-08-24/1 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Беззеркальная Формат матрицы APS-C Все характеристики Код товара: 161601 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: следы эксплуатации.

Пробег: 109600 кадров.

S/n: 7010514

Комплектация: Камера, объектив, крышки, USB кабель, ремень, коробка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Беззеркальная Формат матрицы APS-C Описание Код товара: 161601 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: следы эксплуатации.

Пробег: 109600 кадров.

S/n: 7010514

Комплектация: Камера, объектив, крышки, USB кабель, ремень, коробка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.