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Беззеркальный фотоаппарат Nikon Z50 Mark II Kit Z 16-50mm (состояние 5-) (б/у)

  • Z50 Mark II Kit Z 16-50mm (состояние 5-)
  • Z50 Mark II Kit Z 16-50mm (состояние 5-)
  • Z50 Mark II Kit Z 16-50mm (состояние 5-)
  • Z50 Mark II Kit Z 16-50mm (состояние 5-)
  • Z50 Mark II Kit Z 16-50mm (состояние 5-)
  • Z50 Mark II Kit Z 16-50mm (состояние 5-)
  • Z50 Mark II Kit Z 16-50mm (состояние 5-)
  • Z50 Mark II Kit Z 16-50mm (состояние 5-)
  • Z50 Mark II Kit Z 16-50mm (состояние 5-)
  • Z50 Mark II Kit Z 16-50mm (состояние 5-)
  • Z50 Mark II Kit Z 16-50mm (состояние 5-)
  • Z50 Mark II Kit Z 16-50mm (состояние 5-)
  • Z50 Mark II Kit Z 16-50mm (состояние 5-)
  • Z50 Mark II Kit Z 16-50mm (состояние 5-)
  • Z50 Mark II Kit Z 16-50mm (состояние 5-)
  • Z50 Mark II Kit Z 16-50mm (состояние 5-)
  • Z50 Mark II Kit Z 16-50mm (состояние 5-)
Код товара:УТ-00096601
Артикул:б/у-БУМ 2026-08-24/1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Код товара: 161601

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: следы эксплуатации.
Пробег: 109600 кадров.
S/n: 7010514
Комплектация: Камера, объектив, крышки, USB кабель, ремень, коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.