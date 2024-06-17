Беззеркальный фотоаппарат Nikon Z50 Kit 16-50mm DX VR (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00076527
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-17/10
Причина уценки:
незначительные следы эксплуатации. Пробег: 3.200 кадров
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 141527
Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой
Байонет Nikon Z
Число эффективных мегапикселей матрицы 24.3
Физический размер матрицы 23.5 x 15.7 мм
Тип матрицы CMOS
Формат матрицы APS-C
Кроп-фактор 1.5
Тип автофокуса гибридный
Количество точек фокусировки 209
Чувствительность ISO, мин 100
Чувствительность ISO, макс 51200
Светочувствительность ISO ISO100, ISO125, ISO12800, ISO204800, ISO25600, ISO51200, ISO6400
Скорость быстрой съемки 11 кадров/с
Видоискатель электронный
Поле зрения видоискателя 100 %
Число пикселей видоискателя 2360000
Размер экрана 3.15 "
Число точек LCD 1040000
Экран поворотный, сенсорный
Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC
Количество аккумуляторов 1
Габариты/Вес
Ширина 280 мм
Высота 220 мм
Толщина 60 мм
Вес камеры (без элементов питания) 395 г
Вес камеры (с элементами питания) 450 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
# 6000993/20003068
Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), наглазник, ремень; объектив, крышка. Пробег: 3.200 кадров
Гарантия 90 дней.