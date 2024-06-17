Беззеркальный фотоаппарат Nikon Z50 Kit 16-50mm DX VR (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076527 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-17/10



Задать вопрос Причина уценки: незначительные следы эксплуатации. Пробег: 3.200 кадров 67 000 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 141527 Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой

Байонет Nikon Z

Число эффективных мегапикселей матрицы 24.3

Физический размер матрицы 23.5 x 15.7 мм

Тип матрицы CMOS

Формат матрицы APS-C

Кроп-фактор 1.5

Тип автофокуса гибридный

Количество точек фокусировки 209

Чувствительность ISO, мин 100

Чувствительность ISO, макс 51200

Светочувствительность ISO ISO100, ISO125, ISO12800, ISO204800, ISO25600, ISO51200, ISO6400

Скорость быстрой съемки 11 кадров/с

Видоискатель электронный

Поле зрения видоискателя 100 %

Число пикселей видоискателя 2360000

Размер экрана 3.15 "

Число точек LCD 1040000

Экран поворотный, сенсорный

Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC

Количество аккумуляторов 1

Габариты/Вес

Ширина 280 мм

Высота 220 мм

Толщина 60 мм

Вес камеры (без элементов питания) 395 г

Вес камеры (с элементами питания) 450 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

# 6000993/20003068

Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), наглазник, ремень; объектив, крышка. Пробег: 3.200 кадров

Гарантия 90 дней.

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