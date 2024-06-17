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    Беззеркальный фотоаппарат Nikon Z50 Kit 16-50mm DX VR (состояние 5) (б/у)

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    Код товара : УТ-00076527

    Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-17/10

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    Причина уценки:

    незначительные следы эксплуатации. Пробег: 3.200 кадров

    67 000 ₽

    Гарантия 90 дней

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Код товара: 141527

    Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой
    Байонет Nikon Z
    Число эффективных мегапикселей матрицы 24.3
    Физический размер матрицы 23.5 x 15.7 мм
    Тип матрицы CMOS
    Формат матрицы APS-C
    Кроп-фактор 1.5
    Тип автофокуса гибридный
    Количество точек фокусировки 209
    Чувствительность ISO, мин 100
    Чувствительность ISO, макс 51200
    Светочувствительность ISO ISO100, ISO125, ISO12800, ISO204800, ISO25600, ISO51200, ISO6400
    Скорость быстрой съемки 11 кадров/с
    Видоискатель электронный
    Поле зрения видоискателя 100 %
    Число пикселей видоискателя 2360000
    Размер экрана 3.15 "
    Число точек LCD 1040000
    Экран поворотный, сенсорный
    Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC
    Количество аккумуляторов 1
    Габариты/Вес
    Ширина 280 мм
    Высота 220 мм
    Толщина 60 мм
    Вес камеры (без элементов питания) 395 г
    Вес камеры (с элементами питания) 450 г

    Фототехника  прошла  проверку на работоспособность.
    Состояние: 5
    # 6000993/20003068
    Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), наглазник, ремень; объектив, крышка. Пробег: 3.200 кадров
    Гарантия 90 дней.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.