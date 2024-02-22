Беззеркальный фотоаппарат Nikon Z50 Body (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073602 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-22/01

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Задать вопрос Причина уценки: незначительные следы эксплуатации, потертости по острым граням нижней части корпуса, незначительные царапины на декоративной накладки в районе контактной группы байонета. Пробег: 4.507 кадров. 63 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138602 Тип камеры

беззеркальная со сменной оптикой

Формат матрицы

APS-C

Максимальное разрешение записи видеоролика

3840x2160

Байонет

Nikon Z

Экран

поворотный, работа в режиме видоискателя, сенсорный

Видоискатель

электронный Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: незначительные следы эксплуатации, потертости по острым граням нижней части корпуса, незначительные царапины на декоративной накладки в районе контактной группы байонета. Пробег: 4.507 кадров.

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: 7215866

Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), наглазник, ремень, заглушка ГБ, байонетная крышка, коробка дабл кит

Гарантия 90 дней.

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