Беззеркальный фотоаппарат Nikon Z50 Body (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00073602
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-22/01
Причина уценки:
незначительные следы эксплуатации, потертости по острым граням нижней части корпуса, незначительные царапины на декоративной накладки в районе контактной группы байонета. Пробег: 4.507 кадров.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 138602
Тип камеры
беззеркальная со сменной оптикой
Формат матрицы
APS-C
Максимальное разрешение записи видеоролика
3840x2160
Байонет
Nikon Z
Экран
поворотный, работа в режиме видоискателя, сенсорный
Видоискатель
электронный
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: незначительные следы эксплуатации, потертости по острым граням нижней части корпуса, незначительные царапины на декоративной накладки в районе контактной группы байонета. Пробег: 4.507 кадров.
s\n: 7215866
Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), наглазник, ремень, заглушка ГБ, байонетная крышка, коробка дабл кит
Гарантия 90 дней.
-----