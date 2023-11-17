Описание

Код товара: 136548

Выбрав полнокадровую фотокамеру Nikon Z 5, вы получаете отличную возможность достигнуть новых высот в фото- и видеосъемке. Отличительная черта беззеркальной фотокамеры — байонет Z от Nikon — самый широкий в мире полнокадровый байонет объектива. На матрицу фотокамеры попадает больше света, что дает вам свободу создавать изображения с большей детализацией, глубиной и с лучшими цветами.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : Новый

Комплектация: Полная в родной коробке, гарантийный талон Яркий Фотомаркет от 9 ноября 2023 года

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.