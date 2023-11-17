Беззеркальный фотоаппарат Nikon Z5 Body (состояние Like New) (б/у)
Код товара : УТ-00071548
Артикул : б/у-П72 К 2023-11-17
Причина уценки:
Гарантийный талон Яркий Фотомаркет от 9 ноября 2023 года
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 136548
Выбрав полнокадровую фотокамеру Nikon Z 5, вы получаете отличную возможность достигнуть новых высот в фото- и видеосъемке. Отличительная черта беззеркальной фотокамеры — байонет Z от Nikon — самый широкий в мире полнокадровый байонет объектива. На матрицу фотокамеры попадает больше света, что дает вам свободу создавать изображения с большей детализацией, глубиной и с лучшими цветами.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : Новый
Комплектация: Полная в родной коробке, гарантийный талон Яркий Фотомаркет от 9 ноября 2023 года
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: Просвещения проспект, д. 72,
м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.