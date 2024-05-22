Описание

Код товара: 140810

Матрица

Датчик изображения: 35.9 х 23.9 мм CMOS

Число эффективных пикселей: 24.3 млн.

Соотношение сторон: 3:2

Светочувствительность: ISO 100 - 51 200 c расширением до 50 - 102 400

Процессор: Expeed 6

Цифровой зум: нет

Формат файла: JPEG, RAW (12 бит или 14 бит)

Баланс белого: «Авто» (3 варианта), «Авто для естественного освещения», «Лампы накаливания», «Лампы дневного света» (7 вариантов), «Прямой солнечный свет», «Вспышка», «Облачно», «Тень», ручной (до 6 значений), ручной в К (2500–10 000 К), тонкая настройка

Серийная съемка: 4.5 кадра/с (с АФ и автоэкспозицией)

Цветовое пространство: sRGB, AdobeRGB

Автоспуск: 2 с, 5 с, 10 с, 20 с; от 1 до 9 экспозиций с интервалом 0,5; 1; 2 или 3 с

Размер фотоизображения: 6016 х 4016 (3:2), 3936 х 2624 (APS-C кроп), 4016 х 4016 (1:1), 6048 х 3400 (16:9)

Одновременная съемка фото и видео: есть

Интервальная съемка: есть

Съёмка видео

Видеосъемка: 4K UHD 30р или Full HD 60р

Разрешение видеозаписи: 3840 x 2160 (4K UHD); 30p, 25p, 24p; 1920 x 1080: 120 – 24p, 1920 x 1080 (замедленная съемка): 30p x4, 25p x4, 24p x5

Формат видеозаписи: MOV, MP4 (H.264/MPEG-4 AVC)

Продолжительность видео: 29 мин. 59 с.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

Комплектация: АКБ, ЗУ, коробка

Гарантия 90 дней.