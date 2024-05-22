Беззеркальный фотоаппарат Nikon Z5 Body (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075810
Артикул : б/у-РнД К 2024-05-22
Причина уценки:
Легкие следы использования
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140810
Матрица
Датчик изображения: 35.9 х 23.9 мм CMOS
Число эффективных пикселей: 24.3 млн.
Соотношение сторон: 3:2
Светочувствительность: ISO 100 - 51 200 c расширением до 50 - 102 400
Процессор: Expeed 6
Цифровой зум: нет
Формат файла: JPEG, RAW (12 бит или 14 бит)
Баланс белого: «Авто» (3 варианта), «Авто для естественного освещения», «Лампы накаливания», «Лампы дневного света» (7 вариантов), «Прямой солнечный свет», «Вспышка», «Облачно», «Тень», ручной (до 6 значений), ручной в К (2500–10 000 К), тонкая настройка
Серийная съемка: 4.5 кадра/с (с АФ и автоэкспозицией)
Цветовое пространство: sRGB, AdobeRGB
Автоспуск: 2 с, 5 с, 10 с, 20 с; от 1 до 9 экспозиций с интервалом 0,5; 1; 2 или 3 с
Размер фотоизображения: 6016 х 4016 (3:2), 3936 х 2624 (APS-C кроп), 4016 х 4016 (1:1), 6048 х 3400 (16:9)
Одновременная съемка фото и видео: есть
Интервальная съемка: есть
Съёмка видео
Видеосъемка: 4K UHD 30р или Full HD 60р
Разрешение видеозаписи: 3840 x 2160 (4K UHD); 30p, 25p, 24p; 1920 x 1080: 120 – 24p, 1920 x 1080 (замедленная съемка): 30p x4, 25p x4, 24p x5
Формат видеозаписи: MOV, MP4 (H.264/MPEG-4 AVC)
Продолжительность видео: 29 мин. 59 с.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Комплектация: АКБ, ЗУ, коробка
Гарантия 90 дней.