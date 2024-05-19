Беззеркальный фотоаппарат Nikon Z5 Body (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075746 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-19/03

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Задать вопрос Причина уценки: небольшие следы эксплуатации. Пробег: 51 000 кадров. 82 900 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140746 Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой

Байонет Nikon Z

Система стабилизатора сдвиг матрицы

Оптический Zoom 1.75 x

Матрица

Число эффективных мегапикселей матрицы 24.3

Физический размер матрицы 35.9 x 23.9 мм

Тип матрицы CMOS

Формат матрицы Full frame

Кроп-фактор 1

Тип автофокуса гибридный

Количество точек фокусировки 273

Чувствительность ISO, мин 100

Чувствительность ISO, макс 51200

Светочувствительность ISO ISO102400, ISO50

Скорость быстрой съемки 4.5 кадров/с

Видоискатель электронный

Поле зрения видоискателя 100 %

Число пикселей видоискателя 3690000

Размер экрана 3.2 "

Число точек LCD 1040000

Экран сенсорный, 3.2 ", наклонный

Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC

Запись видео и звука

Поддержка форматов изображения

MOV, MP4, RAW, RAW+JPEG, формат 16:9, формат 1:1, формат 3:2

Емкость аккумулятора 1900 мА·ч

Емкость аккумулятора (количество фотографий) 470

Габариты/Вес

Ширина 280 мм

Высота 220 мм

Толщина 70 мм

Вес камеры (без элементов питания) 590 г

Вес камеры (с элементами питания) 675 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

# 2028882

Комплектация: аккумулятор, з/у, ремень, наглазник, крышка на байонет, коробка.

Гарантия 90 дней.

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