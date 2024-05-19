Беззеркальный фотоаппарат Nikon Z5 Body (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00075746
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-19/03
Причина уценки:
небольшие следы эксплуатации. Пробег: 51 000 кадров.
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 140746
Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой
Байонет Nikon Z
Система стабилизатора сдвиг матрицы
Оптический Zoom 1.75 x
Матрица
Число эффективных мегапикселей матрицы 24.3
Физический размер матрицы 35.9 x 23.9 мм
Тип матрицы CMOS
Формат матрицы Full frame
Кроп-фактор 1
Тип автофокуса гибридный
Количество точек фокусировки 273
Чувствительность ISO, мин 100
Чувствительность ISO, макс 51200
Светочувствительность ISO ISO102400, ISO50
Скорость быстрой съемки 4.5 кадров/с
Видоискатель электронный
Поле зрения видоискателя 100 %
Число пикселей видоискателя 3690000
Размер экрана 3.2 "
Число точек LCD 1040000
Экран сенсорный, 3.2 ", наклонный
Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC
Запись видео и звука
Поддержка форматов изображения
MOV, MP4, RAW, RAW+JPEG, формат 16:9, формат 1:1, формат 3:2
Емкость аккумулятора 1900 мА·ч
Емкость аккумулятора (количество фотографий) 470
Габариты/Вес
Ширина 280 мм
Высота 220 мм
Толщина 70 мм
Вес камеры (без элементов питания) 590 г
Вес камеры (с элементами питания) 675 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
# 2028882
Комплектация: аккумулятор, з/у, ремень, наглазник, крышка на байонет, коробка.
Гарантия 90 дней.