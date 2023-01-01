Описание

Наше наследие. Ваше самовыражение.

В Z fc ретро дизайн фотокамер Nikon сочетается с инновационными технологиями серии Z, выливаясь в превосходное качество изображения и безупречный стиль. Где бы вы ни снимали и что бы вы ни снимали: от фотографий до видеороликов и влогов. Сделайте большой шаг в будущее и раскройте свой творческий потенциал с легкой беззеркальной фотокамерой формата DX. Легендарные технологии в ваших руках.

Теперь ваша очередь

Запечатлейте важные моменты с помощью фотокамеры, в которой нашла отражение эстетика классических моделей. На создание беззеркальной фотокамеры Z fc наших специалистов вдохновила знаменитая пленочная зеркальная фотокамера Nikon FM2, выпущенная в начале 80-х. От нее новая модель взяла некоторые детали конструкции: от дисков управления до круглого видоискателя и гравировки классического логотипа Nikon на пентапризме.

Традиции и инновации

Классический металлический корпус, выполненный с элементами декора пленочной камеры. С точки зрения индивидуальности беззеркальная фотокамера Z fc ничем не уступает пленочным зеркальным фотокамерам Nikon из прошлого. А специальная серия объективов NIKKOR Z довершает ее образ.

Ощущения как от пленочных фотокамер Nikon

Алюминиевые диски управления расположены так же, как на легендарной Nikon FM2.

Удобство использования

Для настройки выдержки, коррекции экспозиции и чувствительности ISO не нужно заходить в меню: для этого предусмотрены отдельные диски. Можно настроить фотокамеру так, чтобы менять выдержку и корректировать экспозицию с помощью дисков управления.

Дисплей на верхней панели

Собираетесь делать портреты с малой глубиной резко изображаемого пространства или городской пейзаж с высокой резкостью по всему кадру? На небольшом дисплее отображается значение диафрагмы, что позволяет достичь еще большего контроля.

Круглый электронный видоискатель

Видоискатель Z fc электронный, с высоким разрешением, но имеет круглую форму, как оптический аналог в фотокамере Nikon FM2. Он активируется, когда вы подносите фотокамеру к лицу, и гарантирует четкое изображение.

Создан для этой эпохи

Z fc выглядит как фотокамера из 80-х, но прочный корпус из магниевого сплава гарантирует ее готовность к ритму современного мира. Корпус прочный, но легкий, поэтому камеру можно взять с собой куда угодно и восхищенных взглядов прохожих вам не избежать.

Почувствуйте качество

Корпус Z fc изготовлен из магниевого сплава, который также используется при производстве профессиональных фотокамер Nikon. В этой фотокамере прочность сочетается с легкостью, она создана следовать за вами, куда бы ни завело вас вдохновение.

Оцените возможности

В беззеркальной фотокамере Z fc используется революционный байонет Nikon Z, который поможет запечатлеть самые яркие моменты в потрясающем качестве. Благодаря байонету Z большая 20,9-мегапиксельная матрица формата DX улавливает больше света.

Не упустите ни одной детали

Z fc не просто отличается культовым дизайном. Благодаря матрице высокого разрешения и автоматическому выбору чувствительности в широком диапазоне от 100 до 51 200 единиц ISO, эта фотокамера обеспечивает превосходную резкость и детализацию днем и ночью. Быстрая и плавная система автофокусировки позволяет снимать со скоростью до 11 кадров в секунду. Вы сможете сделать кадры, которые другие фотографы могут пропустить.

Отличные изображения при любом освещении

Каждая доля секунды бесценна. Широкий диапазон ISO и АФ при слабой освещенности позволяют продолжать съемку, даже если солнце уже садится.

Фильтры и эффекты

В фотокамере есть 20 режимов Picture Control для фотографий и видеороликов, эффект от которых можно видеть в режиме реального времени. Нужно лишь настроить интенсивность эффекта.

Друзья и семья

Снимаете портреты? АФ с обнаружением глаз отслеживает глаза человека и животных, фокусируется на них, позволяя создавать превосходные портреты, даже если объекты движутся.

Расскажите свою историю

Расскажите свою историю, запечатлейте знаменательные моменты. Z fc позволяет снимать потрясающие видеоролики. Это первая фотокамера Nikon серии Z, у которой можно менять угол наклона экрана. Еще больше ракурсов, еще больше свободы!

Профессиональные видеоролики

Видео можно записывать в формате 4K/UHD с частотой кадров 30p или вести замедленную съемку в формате Full HD. Легко делайте отдельные фотографии, не прекращая видеосъемку, и создавайте цейтраферные видеоролики разрешением 4K, выбрав этот режим в меню.

Нестандартные ракурсы

Сенсорный экран высокого разрешения с переменным углом наклона позволяет легко снимать с любого ракурса. Разверните экран, и фотокамера автоматически перейдет в режим автопортрета. С ним очень удобно снимать себя на видео и делать селфи.

Яркие влоги

Интересный контент заслуживает хорошей картинки. С моделью Z fc можно добиться невероятной резкости и малой глубины резко изображаемого пространства. Ее можно использовать для съемки интервью или повернуть экран к себе, чтобы удачно разместиться в кадре.

Ведите трансляции профессионально

Пусть ваши прямые эфиры отличаются от конкурентов качеством видео. Используйте Z fc и бесплатное ПО Nikon Webcam Utility, чтобы идеально выглядеть в кадре.

Удобный перенос файлов

Все, что нужно, — один раз подключиться к Z fc через приложение SnapBridge. После этого фотографии и видеоролики можно переносить вручную или автоматически, чтобы делиться ими с другими или создавать резервные копии.

Зарядка через USB

Z fc можно заряжать (в выключенном состоянии) или питать через USB⁶. Удобно, если вы хотите снимать в течение более длительных периодов в помещении или во время записи цейтраферных видеороликов.

Идеальное сочетание

Легко переходите от портретного режима к широкоугольной съемке. Просто установите на Z fc один из объективов из комплекта поставки: NIKKOR Z 28mm f/2 SE или NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR.

Готова к приключениям

Фотокамера Z fc относится к семейству Nikon Z и совместима со всеми объективами NIKKOR Z. Дополнительно можно приобрести рукоятку для надежного захвата фотокамеры и принадлежности для съемки влогов.

Моменты нашей повседневной жизни бесценны, но мы часто принимаем их как должное. Когда у вас на шее висит Z fc, вы не упустите ни единого интересного момента в кругу семьи или вне дома. Классический дизайн настолько прекрасен, что вы не захотите выпускать фотокамеру из рук. Это фотокамера для тех, кто хочет всегда и везде запечатлевать особенные моменты.

– Джордж Карбус (George Karbus), амбассадор Nikon в Европе –