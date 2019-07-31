Объектив Nikon Z 85mm f/1.8 S (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00074909
Артикул : б/у-Н1 К 2024-04-14
Причина уценки:
Слабозаметная отметина на передней линзе;
46 900 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139909
Байонет: Nikon Z
Фокусное расстояние: 85 мм
Относительное отверстие: 1:1.8
Минимальная диафрагма: 1:16
Минимальная дистанция фокусировки: 0.8 м
Угол поля зрения: FX: 28° 30'; DX: 18° 50'
Конструкция объектива: 12 элементов в 8 группах (2 элемента из стекла со сверхнизкой дисперсией (ED)
Диаметр светофильтра: 67 мм
Число лепестков диафрагмы: 9
Физические характеристики
Вес: 470 г
Размеры: 75 х 99 мм
Особые характеристики: защита от пыли и влаги
Дата анонса: 31.07.2019
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-. Слабозаметная отметина на передней линзе;
Комплектация: крышки, бленда, чехол, коробка, документы; 20034768;
Гарантия 90 дней.
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