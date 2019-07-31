Объектив Nikon Z 85mm f/1.8 S (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074909 Артикул : б/у-Н1 К 2024-04-14

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Задать вопрос Причина уценки: Слабозаметная отметина на передней линзе; 46 900 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139909 Байонет: Nikon Z Фокусное расстояние: 85 мм Относительное отверстие: 1:1.8 Минимальная диафрагма: 1:16 Минимальная дистанция фокусировки: 0.8 м Угол поля зрения: FX: 28° 30'; DX: 18° 50' Конструкция объектива: 12 элементов в 8 группах (2 элемента из стекла со сверхнизкой дисперсией (ED) Диаметр светофильтра: 67 мм Число лепестков диафрагмы: 9 Физические характеристики Вес: 470 г Размеры: 75 х 99 мм Особые характеристики: защита от пыли и влаги Дата анонса: 31.07.2019 Фототехника прошла проверку на работоспособность. Состояние: 5-. Слабозаметная отметина на передней линзе; Комплектация: крышки, бленда, чехол, коробка, документы; 20034768; Гарантия 90 дней.

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