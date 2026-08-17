Объектив Nikon Z 70-200mm f/2.8 VR S (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00096366 Артикул: б/у-Н1 К 2026-08-17/1 Код товара: УТ-00096366 Артикул: б/у-Н1 К 2026-08-17/1 Объектив, система Nikon Z Тип б/у товара Объективы Все характеристики Nikon Z 70-200mm f/2.8 VR S - с.н. 20030206 (состояние 5)

Код товара: УТ-00096366



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5; следы использования, небольшие запыление корпуса.;

Комплектация: крышки, бленда, чехол, коробка, документы;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Nikon Z Тип б/у товара Объективы Описание Nikon Z 70-200mm f/2.8 VR S - с.н. 20030206 (состояние 5)

Код товара: УТ-00096366



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5; следы использования, небольшие запыление корпуса.;

Комплектация: крышки, бленда, чехол, коробка, документы;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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