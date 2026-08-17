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Объектив Nikon Z 70-200mm f/2.8 VR S (состояние 5) (б/у)

  • Z 70-200mm f/2.8 VR S (состояние 5)
  • Z 70-200mm f/2.8 VR S (состояние 5)
  • Z 70-200mm f/2.8 VR S (состояние 5)
  • Z 70-200mm f/2.8 VR S (состояние 5)
  • Z 70-200mm f/2.8 VR S (состояние 5)
  • Z 70-200mm f/2.8 VR S (состояние 5)
  • Z 70-200mm f/2.8 VR S (состояние 5)
  • Z 70-200mm f/2.8 VR S (состояние 5)
  • Z 70-200mm f/2.8 VR S (состояние 5)
  • Z 70-200mm f/2.8 VR S (состояние 5)
  • Z 70-200mm f/2.8 VR S (состояние 5)
Код товара:УТ-00096366
Артикул:б/у-Н1 К 2026-08-17/1

Товар не найден

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Описание
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Описание

Nikon Z 70-200mm f/2.8 VR S - с.н. 20030206 (состояние 5)
Код товара: УТ-00096366

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5; следы использования, небольшие запыление корпуса.;
Комплектация: крышки, бленда, чехол, коробка, документы;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.