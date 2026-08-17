Объектив Nikon Z 70-200mm f/2.8 VR S (состояние 5) (б/у)
Код товара:УТ-00096366
Артикул:б/у-Н1 К 2026-08-17/1
Товар не найден
Характеристики
Объектив, системаNikon Z
Тип б/у товараОбъективы
Описание
Nikon Z 70-200mm f/2.8 VR S - с.н. 20030206 (состояние 5)
Код товара: УТ-00096366
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5; следы использования, небольшие запыление корпуса.;
Комплектация: крышки, бленда, чехол, коробка, документы;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.