Беззеркальный фотоаппарат Nikon Z7 Body (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00068483
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-07-28/02
Причина уценки:
Потёртости, следы эксплуатации, НЕТ наглазника, разбухли резинки заглушек контактов, потёртости на нижней части корпуса до металла
145 000 ₽
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Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 133483
Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой
Матрица 46.89 МП, Full frame (35.9 x 23.9 мм)
Байонет Nikon Z
Система стабилизатора сдвиг матрицы
Съемка видео 3840x2160
Видоискатель электронный
Режимы съемки Time-lapse, запись видео, серийная съемка
Экран 3.2", два экрана, поворотный, работа в режиме видоискателя, сенсорный
Карты памяти XQD
Интерфейсы Bluetooth, HDMI, USB, Wi-Fi, выход на наушники, микрофонный вход
Вес без элементов питания 585 г
Тип матрицы CMOS
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
# 6000800
Комплектация: Аккумулятор, з/у, ремень,крышка на байонет, документы, коробка.
Пробег: 68 706
Гарантия 90 дней.