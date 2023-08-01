Описание

Код товара: 135270

Познакомьтесь с высочайшей детализацией 45,6 МП матрицей, высокой скоростью съемки 9 кадров в секунду и 4 К видео - ведь это именно то, что подарит вам камера Nikon Z 7. Дополните ее объективами Nikkor Z или переходником FTZ, и наслаждайтесь творчеством!

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 - ( Пробег 45280 кадров, потертости на корпусе, байонете, резинках)

Комплектация: Родное зу, акб, нет передней крышки.

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.