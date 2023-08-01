Беззеркальный фотоаппарат Nikon Z7 Body - с.н. 6005818 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00070270
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n136-1
Причина уценки:
Пробег 45280 кадров, потертости на корпусе, байонете, резинках
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 135270
Познакомьтесь с высочайшей детализацией 45,6 МП матрицей, высокой скоростью съемки 9 кадров в секунду и 4 К видео - ведь это именно то, что подарит вам камера Nikon Z 7. Дополните ее объективами Nikkor Z или переходником FTZ, и наслаждайтесь творчеством!
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5 - ( Пробег 45280 кадров, потертости на корпусе, байонете, резинках)
Комплектация: Родное зу, акб, нет передней крышки.
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: Просвещения проспект, д. 72,
м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.