Беззеркальный фотоаппарат Nikon Z7 Body - с.н. 6005817 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00070267
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n135-1
Причина уценки:
Потертости на корпусе, резинках, пробег 183460 кадров нет крышки байонета.
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Описание
Код товара: 135267
Прочная конструкция
Корпус из прочного и легкого магниевого сплава и надежная герметизация защищают фотокамеру от неблагоприятных условий окружающей среды. С ней можно отправиться куда угодно. Долговечный и высокоточный затвор испытан в течение 200 000 циклов.
Невероятная детализация. Фантастическая система фокусировки.
Полнокадровая КМОП-матрица с обратной подсветкой, разрешением 45,7 МП и АФ с определением фазы в фокальной плоскости дает возможность получать очень четкие изображения.
Сверхскорость
Сверхбыстрый процессор EXPEED 6 для обработки изображений создает изображения с низким уровнем шума и невероятным динамическим диапазоном как при высоких, так и при низких значениях ISO.
Большой байонет дает свету дорогу
Широкий байонет диаметром 55 мм позволяет захватить вашей фотокамере серии Z больше света. Расстояние между байонетом и полнокадровой матрицей фотокамеры составляет всего 16 мм, и большая часть этого света попадает на матрицу.
Свобода фокусировки
Система АФ поможет поймать момент
Даже маленькие или быстро движущиеся объекты отслеживаются с абсолютной точностью и при любом освещении. А чтобы подробно запечатлеть красоту мельчайших деталей, воспользуйтесь точечной АФ.
Устойчивость
Встроенная система оптического подавления вибраций по пяти осям компенсирует дрожание фотокамеры в пяти направлениях. Резкие фотоснимки. Видеоролики без дрожания.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4 ( Потертости на корпусе, резинках, пробег 183460 кадров)
Комплектация: Родное зу, акб, ремень, нет крышки байонета.
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: Просвещения проспект, д. 72,
м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.