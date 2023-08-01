Описание

Код товара: 135267

Прочная конструкция

Корпус из прочного и легкого магниевого сплава и надежная герметизация защищают фотокамеру от неблагоприятных условий окружающей среды. С ней можно отправиться куда угодно. Долговечный и высокоточный затвор испытан в течение 200 000 циклов.

Невероятная детализация. Фантастическая система фокусировки.

Полнокадровая КМОП-матрица с обратной подсветкой, разрешением 45,7 МП и АФ с определением фазы в фокальной плоскости дает возможность получать очень четкие изображения.

Сверхскорость

Сверхбыстрый процессор EXPEED 6 для обработки изображений создает изображения с низким уровнем шума и невероятным динамическим диапазоном как при высоких, так и при низких значениях ISO.

Большой байонет дает свету дорогу

Широкий байонет диаметром 55 мм позволяет захватить вашей фотокамере серии Z больше света. Расстояние между байонетом и полнокадровой матрицей фотокамеры составляет всего 16 мм, и большая часть этого света попадает на матрицу.

Свобода фокусировки

Система АФ поможет поймать момент

Даже маленькие или быстро движущиеся объекты отслеживаются с абсолютной точностью и при любом освещении. А чтобы подробно запечатлеть красоту мельчайших деталей, воспользуйтесь точечной АФ.

Устойчивость

Встроенная система оптического подавления вибраций по пяти осям компенсирует дрожание фотокамеры в пяти направлениях. Резкие фотоснимки. Видеоролики без дрожания.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4 ( Потертости на корпусе, резинках, пробег 183460 кадров)

Комплектация: Родное зу, акб, ремень, нет крышки байонета.

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

