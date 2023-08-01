Описание

Код товара: 135261

Полнокадровая КМОП-матрица с обратной подсветкой, разрешением 45,7 МП и АФ с определением фазы в фокальной плоскости дает возможность получать очень четкие изображения.

Сверхбыстрый процессор EXPEED 6 для обработки изображений создает изображения с низким уровнем шума и невероятным динамическим диапазоном как при высоких, так и при низких значениях ISO.

Невероятная точность фокусировки позволит вам полноценно использовать преимущество огромного количества пикселей. Следуйте за своим вдохновением и не выпускайте его из виду.

С помощью функции автофокусировки (АФ) с распознаванием глаз фотокамера Nikon Z автоматически фокусируется на глазах человека, независимо от того, находится ли он среди других людей или нет. При обнаружении глаз нескольких людей для выбора желаемого объекта фокусировки воспользуйтесь мультиселектором. Фотокамера будет фокусироваться на выбранных глазах, даже если обзор на короткое время закрывается другими объектами.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-. Следы эксплуатации, потертости на корпусе, износ резиновых элементов. Пробег не известен.

Комплектация: аккумулятор, ремень, з/у; 6005717.

Гарантия 90 дней.