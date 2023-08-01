Беззеркальный фотоаппарат Nikon Z7 Body, с.н. 6004179 (состояние 4+) (б/у)
Код товара : УТ-00070255
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n131-1
Причина уценки:
Следы эксплуатации, небольшие потёртости в области горячего башмака, потёртости до металла снизу корпуса, нет байонетной крышки и наглазника.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 135255
Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой
Матрица 46.89 МП, Full frame (35.9 x 23.9 мм)
Байонет Nikon Z
Система стабилизатора сдвиг матрицы
Съемка видео 3840x2160
Видоискатель электронный
Режимы съемки Time-lapse, запись видео, серийная съемка
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4+
# 6004179
Комплектация: аккумулятор, з/у, ремень.
Пробег: 58 000
Гарантия 90 дней.