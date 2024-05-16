Беззеркальный фотоаппарат Nikon Z 6 Mark II Body (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075669 Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-16/1

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные следы эксплуатации. Пробег затвора - 20200 118 900 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой

Байонет Nikon Z

Стабилизатор изображения (фотосъемка) оптический

Система стабилизатора сдвиг матрицы

Число мегапикселей матрицы 25.28 Мпикс

Физический размер матрицы 35.9 x 23.9 мм

Тип матрицы CMOS

Тип автофокуса гибридный

Количество точек фокусировки 273

Чувствительность ISO, мин 100

Чувствительность ISO, макс 51200

Выдержка, мин 0.000125 c

Выдержка, мин (обр.) [1/сек] 8000

Скорость быстрой съемки 14 кадров/с

Максимальная серия снимков (JPEG) 14

Максимальная серия снимков (RAW) 10

Поле зрения видоискателя 100 %

Число пикселей видоискателя 3690000

Размер экрана 3.2 "

Число точек LCD 2100000

Экран сенсорный

Разъемы и интерфейсы Bluetooth, FireWire, HDMI, USB, микрофонный вход, разъем для пульта ДУ

Поддерживаемые карты памяти CFexpress Type B, SD, SDHC, SDXC, XQD

Максимальное разрешение видеосъемки 3840x2160

Ширина 134 мм

Высота 101 мм

Толщина 70 мм

Вес камеры (без элементов питания) 615 г

Вес камеры (с элементами питания) 705 г Код товара: 140669

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации. Пробег затвора - 20200

Комплектация: Фотоаппарат, аккумулятор, зарядное устройство, кабель питания, ремешок, коробка.

Гарантия 90 дней.

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