Беззеркальный фотоаппарат Nikon Z 6 Mark II Body (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00075669
Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-16/1
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации. Пробег затвора - 20200
Гарантия 90 дней
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Описание
Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой
Байонет Nikon Z
Стабилизатор изображения (фотосъемка) оптический
Система стабилизатора сдвиг матрицы
Число мегапикселей матрицы 25.28 Мпикс
Физический размер матрицы 35.9 x 23.9 мм
Тип матрицы CMOS
Тип автофокуса гибридный
Количество точек фокусировки 273
Чувствительность ISO, мин 100
Чувствительность ISO, макс 51200
Выдержка, мин 0.000125 c
Выдержка, мин (обр.) [1/сек] 8000
Скорость быстрой съемки 14 кадров/с
Максимальная серия снимков (JPEG) 14
Максимальная серия снимков (RAW) 10
Поле зрения видоискателя 100 %
Число пикселей видоискателя 3690000
Размер экрана 3.2 "
Число точек LCD 2100000
Экран сенсорный
Разъемы и интерфейсы Bluetooth, FireWire, HDMI, USB, микрофонный вход, разъем для пульта ДУ
Поддерживаемые карты памяти CFexpress Type B, SD, SDHC, SDXC, XQD
Максимальное разрешение видеосъемки 3840x2160
Ширина 134 мм
Высота 101 мм
Толщина 70 мм
Вес камеры (без элементов питания) 615 г
Вес камеры (с элементами питания) 705 г
Код товара: 140669
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации. Пробег затвора - 20200
Комплектация: Фотоаппарат, аккумулятор, зарядное устройство, кабель питания, ремешок, коробка.
Гарантия 90 дней.