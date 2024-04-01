Описание

Код товара: 139589

Стандартный 50-мм объектив: компактный, легкий, резкий, без аберраций. Фокусировочная система оптимизирована для новых беззеркальных камер Nikon Z: она работает быстро, точно и бесшумно. 2 асферических элемента и 2 элемента со сверхнизкой дисперсией успешно корректируют дисторсию, хроматические аберрации, кому – даже на самых границах изображения. Резкость начинается прямо от f/1.8 – нет необходимости прикрывать диафрагму. Новый дизайн оптики идеален для видео: тихий автофокус без рыскания и «дыхания». Покрытия Nano Crystal Coat и и Super Integrated Coating легко справляются с бликами и ореолами при контровом свете. 9-лепестковая диафрагма создает приятные округлые блики от источников света. Защита от пыли и влаги позволяет снимать при сложных погодных условиях.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : Как новый

Комплектация: Полная в родной коробке

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия до 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in



Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения