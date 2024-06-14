Объектив Nikon Z 50mm f/1.8 S (состояние 4+) (б/у)
Код товара : УТ-00076446
Артикул : б/у-КП32 К 2024-06-14/2
Причина уценки:
Незначительные потертости, царапины.
Гарантия 90 дней
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Описание
Тип объектива стандартный, широкоугольный
Фокусное расстояние постоянное
Фокусное расстояние фикс-объектива 50 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.4 м
Особенности адаптирован для видеосъемки, стабилизация изображения, ультразвуковой мотор
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.8
Минимальная диафрагма (F) 16
Число лепестков диафрагмы 9
Байонет Nikon Z
Диаметр резьбы для светофильтра 62 мм
Число групп элементов 9
Число элементов 12
Число асферических элементов 2
Число низкодисперсных элементов 2
Диаметр 76 мм
Длина 86.5 мм
Вес 415 г
Код товара: 141446
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные потертости, царапины.
Комплектация: Объектив, крышки, коробка.
Гарантия 90 дней.