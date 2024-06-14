Объектив Nikon Z 50mm f/1.8 S (состояние 4+) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076446 Артикул : б/у-КП32 К 2024-06-14/2

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные потертости, царапины. 42 900 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Тип объектива стандартный, широкоугольный

Фокусное расстояние постоянное

Фокусное расстояние фикс-объектива 50 мм

Минимальное расстояние фокусировки 0.4 м

Особенности адаптирован для видеосъемки, стабилизация изображения, ультразвуковой мотор

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.8

Минимальная диафрагма (F) 16

Число лепестков диафрагмы 9

Байонет Nikon Z

Диаметр резьбы для светофильтра 62 мм

Число групп элементов 9

Число элементов 12

Число асферических элементов 2

Число низкодисперсных элементов 2

Диаметр 76 мм

Длина 86.5 мм

Вес 415 г Код товара: 141446

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные потертости, царапины.

Комплектация: Объектив, крышки, коробка.

Гарантия 90 дней.

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