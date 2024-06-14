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    Объектив Nikon Z 50mm f/1.8 S (состояние 4+) (б/у)

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    Код товара : УТ-00076446

    Артикул : б/у-КП32 К 2024-06-14/2

    • Z 50mm f/1.8 S (состояние 4+)
    • Z 50mm f/1.8 S (состояние 4+)
    • Z 50mm f/1.8 S (состояние 4+)
    • Z 50mm f/1.8 S (состояние 4+)
    • Z 50mm f/1.8 S (состояние 4+)
    • Z 50mm f/1.8 S (состояние 4+)
    • Z 50mm f/1.8 S (состояние 4+)
    • Z 50mm f/1.8 S (состояние 4+)
    • Z 50mm f/1.8 S (состояние 4+)
    • Z 50mm f/1.8 S (состояние 4+)
    • Z 50mm f/1.8 S (состояние 4+)
    • Z 50mm f/1.8 S (состояние 4+)
    • Z 50mm f/1.8 S (состояние 4+)

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    Причина уценки:

    Незначительные потертости, царапины.

    42 900 ₽

    Гарантия 90 дней

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

    Доставка курьером бесплатно от 5 000₽

    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Тип объектива стандартный, широкоугольный
    Фокусное расстояние постоянное
    Фокусное расстояние фикс-объектива 50 мм
    Минимальное расстояние фокусировки 0.4 м
    Особенности адаптирован для видеосъемки, стабилизация изображения, ультразвуковой мотор
    Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.8
    Минимальная диафрагма (F) 16
    Число лепестков диафрагмы 9
    Байонет Nikon Z
    Диаметр резьбы для светофильтра 62 мм
    Число групп элементов 9
    Число элементов 12
    Число асферических элементов 2
    Число низкодисперсных элементов 2
    Диаметр 76 мм
    Длина 86.5 мм
    Вес 415 г

    Код товара: 141446
    Фототехника прошла проверку на работоспособность.
    Состояние:  Незначительные потертости, царапины.
    Комплектация: Объектив, крышки, коробка.
    Гарантия 90 дней.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.