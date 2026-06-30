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Объектив Nikon Z 50mm f/1.4 (состояние 4) (б/у)

  • Z 50mm f/1.8 S (состояние 4)
  • Z 50mm f/1.8 S (состояние 4)
  • Z 50mm f/1.8 S (состояние 4)
  • Z 50mm f/1.8 S (состояние 4)
  • Z 50mm f/1.8 S (состояние 4)
  • Z 50mm f/1.8 S (состояние 4)
  • Z 50mm f/1.8 S (состояние 4)
  • Z 50mm f/1.8 S (состояние 4)
  • Z 50mm f/1.8 S (состояние 4)
  • Z 50mm f/1.8 S (состояние 4)
  • Z 50mm f/1.8 S (состояние 4)
  • Z 50mm f/1.8 S (состояние 4)
  • Z 50mm f/1.8 S (состояние 4)
  • Z 50mm f/1.8 S (состояние 4)
  • Z 50mm f/1.8 S (состояние 4)
Код товара:УТ-00095131
Артикул:б/у-КП32 К 2026-06-30/1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Потертости на корпусе объектива и бленде
Пробег:
S/n: 20022964
Комплектация: Объектив, бленда, передня и задняя крышки
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.