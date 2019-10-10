Описание

Фотокамера Nikon Z 50 удостоена награды Red Dot Award: Product Design 2020.

Вы легко запечатлеете чудеса окружающего вас мира благодаря фотокамере Nikon Z 50, которая обеспечивает великолепное качество изображений. Благодаря широкому байонету Z от Nikon большая 20,9-мегапиксельная матрица формата DX захватывает больше света по всему кадру. Чем больше света, тем больше деталей. Днем или ночью, цвета на фотографиях и в видеороликах выглядят ярче. Новое ощущение глубины. Впечатляющая резкость.

Всегда великолепные результаты. Независимо от кадра.

Идеально резкие фотографии и видеоролики с разрешением 4К — получите подлинную свободу творчества. Гибридная система АФ обеспечивает быструю, точную и плавную автофокусировку. Точки АФ на матрице покрывают прибл. 90 % кадра по горизонтали и вертикали, гарантируя безупречную резкость на каждом участке кадра. Система фокусировки обеспечивает устойчивую фокусировку на объектах, независимо от того, находятся ли они в центре, сбоку или в движении.

Великолепные результаты на закате

Снимайте свободно днем или ночью благодаря автоматическому диапазону чувствительности от 100 до 51 200 единиц ISO и АФ в условиях недостаточного освещения. От городской съемки в 3 часа утра до портретов при слабом освещении — теперь ни одна важная деталь не скроется от вас в темноте.

Прекрасно подходит для съемки людей

Новый уровень портретной съемки. Интеллектуальная функция АФ с распознаванием глаз позволяет автоматически фокусироваться на глазах человека, независимо от того, стоит ли он отдельно или в толпе. Она автоматически удерживает фокус на лице даже в случае перемещения объекта.

Тихий и умелый

Фотокамерой Nikon Z 50 можно снимать в режиме «Бесшумная фотосъемка», максимально снизив шум от работы затвора. Поэтому, когда друзья просят принести свою фотокамеру на их свадьбу, вы можете запечатлеть ключевые моменты, не мешая им.

Каждая доля секунды бесценна

Если ваши глаза это видят, ваша фотокамера это снимет. Непрерывная съемка со скоростью до 11 кадров в секунду, автофокусировкой и автоматическим режимом экспозиции позволит вам сделать кадры, которые другие фотографы могут пропустить.

Видеоролики в вашем стиле

Фотокамера Nikon Z 50 обеспечивает кинематографическое качество видеороликов. Вы можете записывать видеоролики с разрешением 4K/UHD и частотой кадров 30p, а также вести замедленную съемку в формате Full HD. Благодаря отсутствию кроп-фактора вы сможете воспользоваться всеми преимуществами большой матрицы формата DX вашей фотокамеры. Легко делайте отдельные фотографии, не прекращая видеосъемку, и создавайте цейтраферные видеоролики с разрешением 4K с помощью встроенных функций фотокамеры.

Глядите в самую суть

Сверхрезкий электронный видоискатель (EVF) позволяет вам видеть все предельно четко, будь то фото- или видеосъемка. С EVF вы можете видеть естественное изображение, как в оптическом видоискателе цифровой зеркальной фотокамеры, или изображение с примененными настройками. Изображение остается резким и устойчивым, даже если вы снимаете панораму или используете увеличение для контроля фокусировки.

Там, где вы

Фотокамера Nikon Z 50 готова к съемке тогда, когда что-либо привлечет ваше внимание, и оснащена раскрывающейся вспышкой для дополнительного освещения. Передняя и верхняя части легкого корпуса фотокамеры, удобной для переноски, выполнены из прочного магниевого сплава.

Снимайте так, как вам удобно

Большой ЖК-монитор с высоким разрешением и сенсорным управлением, как у смартфона, можно отклонять вверх и вниз. Будь то видеосъемка или работа над автопортретами, вы найдете самые удачные ракурсы.

Проявите свое мастерство

Выбирайте из 20 предустановленных специальных эффектов для фото- и видеосъемки или внесите в них изменения по своему вкусу. Просто настройте интенсивность при предварительном просмотре эффекта, чтобы наслаждаться уникальными результатами.

Сама ложится в руки

Стоит вам лишь охватить пальцами выступающую рукоятку этой фотокамеры и начать снимать, и вам больше не захочется выпускать ее из рук. Продуманно расположенные кнопки и элементы управления на сенсорном экране упрощают работу, а интуитивно понятное меню, как у цифровых зеркальных фотокамер, легко освоить. Если вы еще не знакомы с продуктами Nikon или беззеркальными фотокамерами Nikon, вам не потребуется много времени, чтобы научиться с ней работать.

Оставайтесь на связи

Благодаря быстрым соединениям Wi-Fi® и Bluetooth® вы можете отправлять фотографии и видеоролики на любое устройство для совместного использования или хранения. Приложение SnapBridge от Nikon позволяет легко обмениваться JPEG-файлами и видеороликами на ходу, а также снимать фотографии и видеоролики удаленно.

Объективы на все вкусы

Объективы NIKKOR Z созданы для съемки фотографий и видеороликов. Светосильные, яркие и компактные — ваша фотокамера Nikon Z совместима со всеми моделями. Переходник байонета FTZ позволяет использовать объективы NIKKOR для цифровых зеркальных фотокамер с байонетом F для съемки с помощью этой фотокамеры.¹

Система, с которой вы не захотите расставаться

Снимайте фотографии или видеоролики — мир возможностей ждет вас. Ваша фотокамера Nikon Z 50 совестима с множеством аксессуаров Nikon, включая контроллеры дистанционного управления фотокамерой, вспышки Nikon Speedlight для цифровых зеркальных фотокамер, микрофоны и многое другое.