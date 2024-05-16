Объектив Nikon Z 50-250mm f/4.5-6.3 VR DX (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075694
Артикул : б/у-Н1 К 2024-05-16
Причина уценки:
Незначительные следы использования.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140694
Компактный зум-телеобъектив для беззеркальных фотокамер. Создавайте уникальные портреты. Будьте ближе к событиям. Фокусное расстояние 250 мм позволяет этому зум-телеобъективу с пятикратным увеличением и быстрой фокусировкой снимать там, где бессильны многие другие объективы. Этот многоцелевой объектив отлично подходит для путешествий. Возьмите его с собой и получите красивые четкие снимки и видеоролики.
Характеристики:
Зум-телеобъектив для беззеркальных фотокамер формата DX (APS-C)
Диаметр светофильтра, мм - 62
Конструкция объектива - 16 элементов в 12 группах (включая 1 элемент из стекла ED, с экстранизкой дисперсией)
Относительное отверстие - 1:4.5 – 1:6.3
Минимальная диафрагма - 1:22 – 1:32
Минимальная дистанция фокусировки - положение 50 мм: 0,5 м; положение 250 мм: 1 м
Байонет - Nikon Z.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные следы использования.
Комплектация: крышки, чехол, коробка; sn: 20004109.
Гарантия 90 дней.