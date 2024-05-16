Описание

Код товара: 140694



Компактный зум-телеобъектив для беззеркальных фотокамер. Создавайте уникальные портреты. Будьте ближе к событиям. Фокусное расстояние 250 мм позволяет этому зум-телеобъективу с пятикратным увеличением и быстрой фокусировкой снимать там, где бессильны многие другие объективы. Этот многоцелевой объектив отлично подходит для путешествий. Возьмите его с собой и получите красивые четкие снимки и видеоролики.

Характеристики:

Зум-телеобъектив для беззеркальных фотокамер формата DX (APS-C)

Диаметр светофильтра, мм - 62

Конструкция объектива - 16 элементов в 12 группах (включая 1 элемент из стекла ED, с экстранизкой дисперсией)

Относительное отверстие - 1:4.5 – 1:6.3

Минимальная диафрагма - 1:22 – 1:32

Минимальная дистанция фокусировки - положение 50 мм: 0,5 м; положение 250 мм: 1 м

Байонет - Nikon Z.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные следы использования.

Комплектация: крышки, чехол, коробка; sn: 20004109.

Гарантия 90 дней.