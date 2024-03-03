Объектив Nikon Z 50-250mm f/4.5-6.3 VR DX (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073760 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-03

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Задать вопрос Причина уценки: Небольшие следы эксплуатации, потёртости. 28 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 138760 Тип объектива Zoom-объектив, zoom-объектив, универсальный зум Фокусное расстояние переменное Мин. фокусное расстояние 50 мм Макс. фокусное расстояние 250 мм Кратность зума 5x Минимальное расстояние фокусировки 0.5 м Особенности автоматическая фокусировка, внутренняя фокусировка, режим макросъемки, стабилизация изображения, фокусировочный мотор (для Nikon F) Минимальный угол обзора 6.3 град.мин Максимальный угол обзора 31.3 град.мин Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4.5 Фототехника прошла проверку на работоспособность. Состояние: 5- # 20030310 Комплектация: передняя и задняя крышки, коробка. Гарантия 90 дней

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