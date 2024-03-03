Объектив Nikon Z 50-250mm f/4.5-6.3 VR DX (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00073760
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-03
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации, потёртости.
28 000 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138760
Тип объектива Zoom-объектив, zoom-объектив, универсальный зум
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 50 мм
Макс. фокусное расстояние 250 мм
Кратность зума 5x
Минимальное расстояние фокусировки 0.5 м
Особенности автоматическая фокусировка, внутренняя фокусировка, режим макросъемки, стабилизация изображения, фокусировочный мотор (для Nikon F)
Минимальный угол обзора 6.3 град.мин
Максимальный угол обзора 31.3 град.мин
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4.5
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
# 20030310
Комплектация: передняя и задняя крышки, коробка.
Гарантия 90 дней
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