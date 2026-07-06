Объектив Nikon Z 50-250mm f/4.5-6.3 VR DX - с.н. 20383601 (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00095259 Артикул: б/у-КП32 К 2026-07-06/1 Код товара: УТ-00095259 Артикул: б/у-КП32 К 2026-07-06/1 Объектив, система Nikon Z Тип б/у товара Объективы Все характеристики Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Следы эксплуатации

Пробег:

S/n: 20383601

Комплектация: объектив, две крышки

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Nikon Z Тип б/у товара Объективы Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Следы эксплуатации

Пробег:

S/n: 20383601

Комплектация: объектив, две крышки

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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