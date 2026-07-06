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Объектив Nikon Z 50-250mm f/4.5-6.3 VR DX - с.н. 20383601 (состояние 4) (б/у)

  • Z 50-250mm f/4.5-6.3 VR DX - с.н. 20383601 (состояние 4)
  • Z 50-250mm f/4.5-6.3 VR DX - с.н. 20383601 (состояние 4)
  • Z 50-250mm f/4.5-6.3 VR DX - с.н. 20383601 (состояние 4)
  • Z 50-250mm f/4.5-6.3 VR DX - с.н. 20383601 (состояние 4)
  • Z 50-250mm f/4.5-6.3 VR DX - с.н. 20383601 (состояние 4)
  • Z 50-250mm f/4.5-6.3 VR DX - с.н. 20383601 (состояние 4)
  • Z 50-250mm f/4.5-6.3 VR DX - с.н. 20383601 (состояние 4)
  • Z 50-250mm f/4.5-6.3 VR DX - с.н. 20383601 (состояние 4)
  • Z 50-250mm f/4.5-6.3 VR DX - с.н. 20383601 (состояние 4)
  • Z 50-250mm f/4.5-6.3 VR DX - с.н. 20383601 (состояние 4)
  • Z 50-250mm f/4.5-6.3 VR DX - с.н. 20383601 (состояние 4)
Код товара:УТ-00095259
Артикул:б/у-КП32 К 2026-07-06/1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Следы эксплуатации
Пробег:
S/n: 20383601
Комплектация: объектив, две крышки
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.