Объектив Nikon Z 50-250mm f/4.5-6.3 VR DX (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00096937 Артикул: б/у-КП32 К 2026-09-05/1 Код товара: УТ-00096937 Артикул: б/у-КП32 К 2026-09-05/1 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние:Незначительные следы эксплуатации

Пробег:

S/n:20159432

Комплектация:объектив, передняя и задняя крышки

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние:Незначительные следы эксплуатации

Пробег:

S/n:20159432

Комплектация:объектив, передняя и задняя крышки

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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