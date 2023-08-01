Объектив Nikon Z 50-250mm f/4.5-6.3 VR DX - с.н. 20002933 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00069687
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n120
Причина уценки:
минимальные следы эксплуатации
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Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 134687
Тип объектива
телеобъектив
Фокусное расстояние
переменное
Байонет
Nikon Z
Мин. фокусное расстояние
50 мм
Макс. фокусное расстояние
250 мм
Диафрагма
f/4.5
Функции
автоматическая фокусировка, внутренняя фокусировка, режим макросъемки, стабилизация изображения, фокусировочный мотор (для Nikon F)
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: минимальные следы эксплуатации
s\n: 20002933
Комплектация: передняя и задняя крышки
Гарантия 90 дней.