Беззеркальный фотоаппарат Nikon Z5 Kit 24-200mm f/4-6.3 VR
Код товара : УТ-00067151
Артикул : @ VOA040K004
209 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год. Авторизованный сервис
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Объектив
Диаметр светофильтра, мм
67
Оптический зум
8.3х
Фотосъёмка
Автоспуск
2 с, 5 с, 10 с, 20 с; от 1 до 9 экспозиций с интервалом 0,5; 1; 2 или 3 с
Размер фотоизображения
6016 х 4016 (3:2), 3936 х 2624 (APS-C кроп), 4016 х 4016 (1:1), 6048 х 3400 (16:9)
Баланс белого
«Авто» (3 варианта), «Авто для естественного освещения», «Лампы накаливания», «Лампы дневного света» (7 вариантов), «Прямой солнечный свет», «Вспышка», «Облачно», «Тень», ручной (до 6 значений), ручной в К (2500–10 000 К), тонкая настройка
Серийная съемка
4.5 кадра/с (с АФ и автоэкспозицией)
Съёмка видео
Формат записи звука
Linear PCM, AAC
Видеосъемка
4K UHD 30р или Full HD 60р
Фокусировка
Функции автофокуса
Гибридная: фазовая + по контрасту, 273 точки (покрытие 90 % по вертикали и 90% горизонтали), 5 размеров зоны АФ, АФ по глазам, АФ по животным (фото), чувствительность от -3 до +19 EV
Ручная фокусировка
есть, с электронным дальномером
Матрица
Датчик изображения
35.9 х 23.9 мм CMOS
Светочувствительность
ISO 100 - 51 200 c расширением до 50 - 102 400
Соотношение сторон
3:2
Число эффективных пикселей, Мп
24.3
Прочие особенности
Особые характеристики
защита от пыли и влаги (без сертификации)
Дата анонса
21.07.2020
Комплектация
аккумулятор EN-EL15c, ремень AN-DC19, крышка байонета BF-N1, окуляр видоискателя DK-29, клипса для кабеля HDMI / USB, зарядное устройство MH-25a, USB-кабель UC-E24, крышка горячего башмака BS-1
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
TTL-замер по матрице: оценочный (матричный), центровзвешенный (75% вносит круг диаметром 12 мм), точечный замер (в круге диаметром 4 мм, около 1,5 % кадра), замер по ярким участкам
Видоискатель и дисплей
Диоптрийная коррекция
есть, от -4 до +2 диоптрии
Видоискатель
электронный, OLED 0.5" (1.3 см), 3.7 млн. точек (Quad VGA), увеличение прибл. 0.8х (фокусное расстояние 50 мм, фокус на бесконечность)
Память и интерфейсы
Видеовыход
HDMI mini (тип C)
Карта памяти
2 слота для карт памяти SD / SDHC / SDXC (UHS-II)
Процессор
Процессор
Expeed 6
Источники питания
Питание
литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL15с, прибл. 390 снимков (видоискатель) или 470 снимков (монитор) по стандарту CIPA, или 120 минут видеозаписи; от сети: питание по USB или сетевой адаптер EH-5c или EH-5b (коннектор EP-5B)
Физические характеристики
Вес
590 г (только корпус)
Размеры товара
134 х 100.5 х 69.5 мм
Вспышка
Внешняя вспышка
«горячий башмак» для вспышек Nikon Speedlight и других совместимых; X-синхронизация 1/200 с.
Описание
Весь мир в кадре
Добейтесь нового уровня детализации ваших фотографий и видеороликов, независимо от того, что вы снимаете. Благодаря полнокадровой матрице, мощному процессору EXPEED 6 и сверхрезкому электронному видоискателю фотокамера Nikon Z 5 позволяет легко создавать полнокадровые изображения. Вы даже можете кадрировать фотографии без потери деталей, что идеально подходит для печати снимков и веб-сайтов.
Притягивающие изображения
Портреты с богатыми тональными переходами. Видеоролики с очень малой глубиной резко изображаемого пространства. Полнокадровая 24,3-мегапиксельная КМОП-матрица в полной мере использует светособирающие возможности сверхширокого байонета Z для получения превосходных результатов.
Великолепные результаты при любом освещении
Наслаждайтесь свободой мгновенной адаптации к изменяющемуся освещению благодаря широкому диапазону чувствительности от 100 до 51 200 единиц ISO. Не думайте о шуме — получайте четкие изображения с невероятным динамическим диапазоном как при высоких, так и при низких значениях ISO.
Подавление вибраций: без колебаний
Мощная встроенная система подавления вибраций по пяти осям позволяет снимать с выдержками на пять ступеней длиннее, чем без нее. Независимо от того, какой объектив NIKKOR Z вы используете, кадры остаются резкими, а в видеороликах отсутствует дрожание.
Небольшой комплект, большая сила
Полнокадровая фотокамера Nikon Z 5 — портативная и мощная, как и объектив NIKKOR Z 24–50 мм, входящий в базовый комплект Z 5. Этот объектив NIKKOR Z является самым маленьким на рынке полнокадровым зум-объективом.¹ С его помощью всегда можно добиться превосходных результатов съемки — от интригующих широких углов до экспрессивных портретов.
Резкая фокусировка
273-точечная система гибридной АФ обеспечивает быструю, точную и плавную автофокусировку. Объекты захватываются и остаются в фокусе, независимо от того, где они находятся в кадре.
Совершенные портреты
Потрясающие снимки людей, собак и кошек. При съемке фотографий вы можете зафиксироваться на объекте и удерживать его в фокусе, даже если он движется.
Светосильные полнокадровые объективы NIKKOR Z
Испытайте новый уровень глубины и детализации. Фотокамера Nikon Z 5 совместима со всеми полнокадровыми объективами NIKKOR Z, и эта линейка продуктов постоянно пополняется новыми. От широкоугольных объективов с постоянным фокусным расстоянием до зум-телеобъективов, эти объективы для беззеркальных фотокамер обеспечивают большие скорость, тишину и резкость. Потрясающие возможности передачи деталей во время фото- и видеосъемки.
Двойные гнезда для карт памяти
Два гнезда поддерживают быстрые SD-карты UHS-II. Легко настройте гнезда, чтобы использовать одну карту для съемки, а другую — для резервного копирования. Или сохраняйте видеоролики на одной карте, а фотографии — на другой.
Прочная, но легкая
Корпус из прочного и легкого магниевого сплава и надежная герметизация защищают фотокамеру от пыли и влаги. Кнопки и каждая движущаяся часть корпуса надежно защищены от попадания пыли и капель воды.
Эргономичность Nikon Z
Корпус этой полнокадровой фотокамеры может быть меньше привычного, но с ней по-прежнему легко обращаться. Фотокамера очень удобно лежит в руке, а ключевые элементы управления расположены там, где нужно.
Сверхрезкий электронный видоискатель
То, что вы видите в электронном видоискателе высокой четкости с разрешением 3690 тыс. точек — это именно то, что вы получите в результате. Основные настройки, такие как экспозиция, ISO и баланс белого, применяются в режиме реального времени.
Продолжайте снимать
Вы можете заряжать (в выключенном состоянии) или питать фотокамеру Nikon Z 5 через USB². Удобно, если вы хотите снимать в течение более длительных периодов в помещении или во время записи цейтраферных видеороликов.
Наклоняйте, касайтесь, листайте
Подберите нужные углы с помощью поворотного сенсорного экрана и коснитесь для фокусировки. Легко пролистывайте фотографии и видеоролики, проверяйте снимки двойным касанием, чтобы увидеть область изображения в масштабе 100 %.
Все возможности для творчества
Создавайте фотографии и видеоролики в собственном стиле. Система Picture Control от Nikon позволяет применять уникальные творческие фильтры и осуществлять предварительный просмотр в реальном времени в электронном видоискателе или на мониторе.
Плавные видеоролики в формате 4K
Превратите обычные моменты в кино. Фотокамера Nikon Z 5 снимает резкие эпизоды в формате 4K Ultra HD, а полнокадровые объективы NIKKOR Z обеспечивают великолепную глубину резко изображаемого пространства. Легко делайте отдельные фотографии, не прекращая видеосъемку, и создавайте невероятные цейтраферные видеоролики с помощью встроенных функций фотокамеры.
Широкие возможности подключения
Встроенные Wi-Fi® и Bluetooth® упрощают обмен, а приложение Nikon SnapBridge может превратить ваш телефон в мощный аксессуар. Без труда передавайте фотографии или видеоролики или превратите мобильное устройство в дистанционный монитор и контроллер.