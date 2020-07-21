Описание

Весь мир в кадре

Добейтесь нового уровня детализации ваших фотографий и видеороликов, независимо от того, что вы снимаете. Благодаря полнокадровой матрице, мощному процессору EXPEED 6 и сверхрезкому электронному видоискателю фотокамера Nikon Z 5 позволяет легко создавать полнокадровые изображения. Вы даже можете кадрировать фотографии без потери деталей, что идеально подходит для печати снимков и веб-сайтов.

Притягивающие изображения

Портреты с богатыми тональными переходами. Видеоролики с очень малой глубиной резко изображаемого пространства. Полнокадровая 24,3-мегапиксельная КМОП-матрица в полной мере использует светособирающие возможности сверхширокого байонета Z для получения превосходных результатов.

Великолепные результаты при любом освещении

Наслаждайтесь свободой мгновенной адаптации к изменяющемуся освещению благодаря широкому диапазону чувствительности от 100 до 51 200 единиц ISO. Не думайте о шуме — получайте четкие изображения с невероятным динамическим диапазоном как при высоких, так и при низких значениях ISO.

Подавление вибраций: без колебаний

Мощная встроенная система подавления вибраций по пяти осям позволяет снимать с выдержками на пять ступеней длиннее, чем без нее. Независимо от того, какой объектив NIKKOR Z вы используете, кадры остаются резкими, а в видеороликах отсутствует дрожание.

Небольшой комплект, большая сила

Полнокадровая фотокамера Nikon Z 5 — портативная и мощная, как и объектив NIKKOR Z 24–50 мм, входящий в базовый комплект Z 5. Этот объектив NIKKOR Z является самым маленьким на рынке полнокадровым зум-объективом.¹ С его помощью всегда можно добиться превосходных результатов съемки — от интригующих широких углов до экспрессивных портретов.

Резкая фокусировка

273-точечная система гибридной АФ обеспечивает быструю, точную и плавную автофокусировку. Объекты захватываются и остаются в фокусе, независимо от того, где они находятся в кадре.

Совершенные портреты

Потрясающие снимки людей, собак и кошек. При съемке фотографий вы можете зафиксироваться на объекте и удерживать его в фокусе, даже если он движется.

Светосильные полнокадровые объективы NIKKOR Z

Испытайте новый уровень глубины и детализации. Фотокамера Nikon Z 5 совместима со всеми полнокадровыми объективами NIKKOR Z, и эта линейка продуктов постоянно пополняется новыми. От широкоугольных объективов с постоянным фокусным расстоянием до зум-телеобъективов, эти объективы для беззеркальных фотокамер обеспечивают большие скорость, тишину и резкость. Потрясающие возможности передачи деталей во время фото- и видеосъемки.

Двойные гнезда для карт памяти

Два гнезда поддерживают быстрые SD-карты UHS-II. Легко настройте гнезда, чтобы использовать одну карту для съемки, а другую — для резервного копирования. Или сохраняйте видеоролики на одной карте, а фотографии — на другой.

Прочная, но легкая

Корпус из прочного и легкого магниевого сплава и надежная герметизация защищают фотокамеру от пыли и влаги. Кнопки и каждая движущаяся часть корпуса надежно защищены от попадания пыли и капель воды.

Эргономичность Nikon Z

Корпус этой полнокадровой фотокамеры может быть меньше привычного, но с ней по-прежнему легко обращаться. Фотокамера очень удобно лежит в руке, а ключевые элементы управления расположены там, где нужно.

Сверхрезкий электронный видоискатель

То, что вы видите в электронном видоискателе высокой четкости с разрешением 3690 тыс. точек — это именно то, что вы получите в результате. Основные настройки, такие как экспозиция, ISO и баланс белого, применяются в режиме реального времени.

Продолжайте снимать

Вы можете заряжать (в выключенном состоянии) или питать фотокамеру Nikon Z 5 через USB². Удобно, если вы хотите снимать в течение более длительных периодов в помещении или во время записи цейтраферных видеороликов.

Наклоняйте, касайтесь, листайте

Подберите нужные углы с помощью поворотного сенсорного экрана и коснитесь для фокусировки. Легко пролистывайте фотографии и видеоролики, проверяйте снимки двойным касанием, чтобы увидеть область изображения в масштабе 100 %.

Все возможности для творчества

Создавайте фотографии и видеоролики в собственном стиле. Система Picture Control от Nikon позволяет применять уникальные творческие фильтры и осуществлять предварительный просмотр в реальном времени в электронном видоискателе или на мониторе.

Плавные видеоролики в формате 4K

Превратите обычные моменты в кино. Фотокамера Nikon Z 5 снимает резкие эпизоды в формате 4K Ultra HD, а полнокадровые объективы NIKKOR Z обеспечивают великолепную глубину резко изображаемого пространства. Легко делайте отдельные фотографии, не прекращая видеосъемку, и создавайте невероятные цейтраферные видеоролики с помощью встроенных функций фотокамеры.

Широкие возможности подключения

Встроенные Wi-Fi® и Bluetooth® упрощают обмен, а приложение Nikon SnapBridge может превратить ваш телефон в мощный аксессуар. Без труда передавайте фотографии или видеоролики или превратите мобильное устройство в дистанционный монитор и контроллер.