Беззеркальный фотоаппарат Nikon Z5 Body (уцененный)
Код товара : УТ-00067288
Артикул : # VOA040AE (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка.
Снят с продажи
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Инструкции и документы
Характеристики
Объектив
Стабилизатор изображения
встроенный, 5-осевой (сдвиг матрицы)
Объектив
нет в комплекте, объективы Nikon Z + Nikon F (через переходник FTZ, продается отдельно)
Память и интерфейсы
Видеовыход
HDMI mini (тип C)
Беспроводное подключение
Bluetooth
Беспроводное подключение
Wi-Fi
Карта памяти
2 слота для карт памяти SD / SDHC / SDXC (UHS-II)
Подключение к компьютеру
USB 3.0 (тип С)
Разъемы
вход для микрофона 3.5 мм (стерео), выход на наушники 3.5 мм, разъем для пульта ДУ (типа USB)
Вспышка
Внешняя вспышка
«горячий башмак» для вспышек Nikon Speedlight и других совместимых; X-синхронизация 1/200 с.
Встроенная вспышка
Нет
Фотосъёмка
Автоспуск
2 с, 5 с, 10 с, 20 с; от 1 до 9 экспозиций с интервалом 0,5; 1; 2 или 3 с
Баланс белого
«Авто» (3 варианта), «Авто для естественного освещения», «Лампы накаливания», «Лампы дневного света» (7 вариантов), «Прямой солнечный свет», «Вспышка», «Облачно», «Тень», ручной (до 6 значений), ручной в К (2500–10 000 К), тонкая настройка
Цифровой зум
нет
Одновременная съемка фото и видео
Есть
Серийная съемка
4.5 кадра/с (с АФ и автоэкспозицией)
Размер фотоизображения
6016 х 4016 (3:2), 3936 х 2624 (APS-C кроп), 4016 х 4016 (1:1), 6048 х 3400 (16:9)
Интервальная съемка
Есть
Цветовое пространство
sRGB
Цветовое пространство
Adobe RGB
Формат файла
RAW
Формат файла
JPEG
Фокусировка
Функции автофокуса
Гибридная: фазовая + по контрасту, 273 точки (покрытие 90 % по вертикали и 90% горизонтали), 5 размеров зоны АФ, АФ по глазам, АФ по животным (фото), чувствительность от -3 до +19 EV
Ручная фокусировка
есть, с электронным дальномером
Прочие особенности
Дата анонса
21.07.2020
Комплектация
аккумулятор EN-EL15c, ремень AN-DC19, крышка байонета BF-N1, окуляр видоискателя DK-29, клипса для кабеля HDMI / USB, зарядное устройство MH-25a, USB-кабель UC-E24, крышка горячего башмака BS-1
Особые характеристики
защита от пыли и влаги (без сертификации)
Управление эскпозицией
Брекетинг экспозиции
есть
Приоритет диафрагмы
есть
Ручная экспозиция
есть
Замер экспозиции
TTL-замер по матрице: оценочный (матричный), центровзвешенный (75% вносит круг диаметром 12 мм), точечный замер (в круге диаметром 4 мм, около 1,5 % кадра), замер по ярким участкам
Приоритет выдержки
есть
Экспокоррекция
+/-5.0 EV с шагом 1/3, 1/2 или 1 EV
Выдержка
1/8000 - 30 с., длительная от руки (bulb), механический или электронный затвор
Физические характеристики
Вес
590 г (только корпус)
Размеры
134 х 100.5 х 69.5 мм
Матрица
Датчик изображения
35.9 х 23.9 мм CMOS
Светочувствительность
ISO 100 - 51 200 c расширением до 50 - 102 400
Соотношение сторон
3:2
Число эффективных пикселей, Мп
24.3
Источники питания
Питание
литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL15с, прибл. 390 снимков (видоискатель) или 470 снимков (монитор) по стандарту CIPA, или 120 минут видеозаписи; от сети: питание по USB или сетевой адаптер EH-5c или EH-5b (коннектор EP-5B)
Процессор
Процессор
Expeed 6
Видоискатель и дисплей
Видоискатель
электронный, OLED 0.5" (1.3 см), 3.7 млн. точек (Quad VGA), увеличение прибл. 0.8х (фокусное расстояние 50 мм, фокус на бесконечность)
Диоптрийная коррекция
есть, от -4 до +2 диоптрии
Дисплей
3.1" (8 см) ЖК TFT, 1.04 млн. точек, сенсорный, наклонный (вверх / вниз), 11 уровней яркости
Съёмка видео
Битрейт
нет данных
Разрешение видеозаписи
3840х2160
Разрешение видеозаписи
1920х1080
Формат записи звука
Linear PCM, AAC
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
H.264
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
MPEG-4
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
MP4
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
MOV
Видеосъемка
4K UHD 30р или Full HD 60р
Продолжительность видео
29 мин. 59 с.
Описание
Весь мир в кадре
Добейтесь нового уровня детализации ваших фотографий и видеороликов, независимо от того, что вы снимаете. Благодаря полнокадровой матрице, мощному процессору EXPEED 6 и сверхрезкому электронному видоискателю фотокамера Nikon Z 5 позволяет легко создавать полнокадровые изображения. Вы даже можете кадрировать фотографии без потери деталей, что идеально подходит для печати снимков и веб-сайтов.
Притягивающие изображения
Портреты с богатыми тональными переходами. Видеоролики с очень малой глубиной резко изображаемого пространства. Полнокадровая 24,3-мегапиксельная КМОП-матрица в полной мере использует светособирающие возможности сверхширокого байонета Z для получения превосходных результатов.
Великолепные результаты при любом освещении
Наслаждайтесь свободой мгновенной адаптации к изменяющемуся освещению благодаря широкому диапазону чувствительности от 100 до 51 200 единиц ISO. Не думайте о шуме — получайте четкие изображения с невероятным динамическим диапазоном как при высоких, так и при низких значениях ISO.
Подавление вибраций: без колебаний
Мощная встроенная система подавления вибраций по пяти осям позволяет снимать с выдержками на пять ступеней длиннее, чем без нее. Независимо от того, какой объектив NIKKOR Z вы используете, кадры остаются резкими, а в видеороликах отсутствует дрожание.
Небольшой комплект, большая сила
Полнокадровая фотокамера Nikon Z 5 — портативная и мощная, как и объектив NIKKOR Z 24–50 мм, входящий в базовый комплект Z 5. Этот объектив NIKKOR Z является самым маленьким на рынке полнокадровым зум-объективом.¹ С его помощью всегда можно добиться превосходных результатов съемки — от интригующих широких углов до экспрессивных портретов.
Резкая фокусировка
273-точечная система гибридной АФ обеспечивает быструю, точную и плавную автофокусировку. Объекты захватываются и остаются в фокусе, независимо от того, где они находятся в кадре.
Совершенные портреты
Потрясающие снимки людей, собак и кошек. При съемке фотографий вы можете зафиксироваться на объекте и удерживать его в фокусе, даже если он движется.
Светосильные полнокадровые объективы NIKKOR Z
Испытайте новый уровень глубины и детализации. Фотокамера Nikon Z 5 совместима со всеми полнокадровыми объективами NIKKOR Z, и эта линейка продуктов постоянно пополняется новыми. От широкоугольных объективов с постоянным фокусным расстоянием до зум-телеобъективов, эти объективы для беззеркальных фотокамер обеспечивают большие скорость, тишину и резкость. Потрясающие возможности передачи деталей во время фото- и видеосъемки.
Двойные гнезда для карт памяти
Два гнезда поддерживают быстрые SD-карты UHS-II. Легко настройте гнезда, чтобы использовать одну карту для съемки, а другую — для резервного копирования. Или сохраняйте видеоролики на одной карте, а фотографии — на другой.
Прочная, но легкая
Корпус из прочного и легкого магниевого сплава и надежная герметизация защищают фотокамеру от пыли и влаги. Кнопки и каждая движущаяся часть корпуса надежно защищены от попадания пыли и капель воды.
Эргономичность Nikon Z
Корпус этой полнокадровой фотокамеры может быть меньше привычного, но с ней по-прежнему легко обращаться. Фотокамера очень удобно лежит в руке, а ключевые элементы управления расположены там, где нужно.
Сверхрезкий электронный видоискатель
То, что вы видите в электронном видоискателе высокой четкости с разрешением 3690 тыс. точек — это именно то, что вы получите в результате. Основные настройки, такие как экспозиция, ISO и баланс белого, применяются в режиме реального времени.
Продолжайте снимать
Вы можете заряжать (в выключенном состоянии) или питать фотокамеру Nikon Z 5 через USB². Удобно, если вы хотите снимать в течение более длительных периодов в помещении или во время записи цейтраферных видеороликов.
Наклоняйте, касайтесь, листайте
Подберите нужные углы с помощью поворотного сенсорного экрана и коснитесь для фокусировки. Легко пролистывайте фотографии и видеоролики, проверяйте снимки двойным касанием, чтобы увидеть область изображения в масштабе 100 %.
Все возможности для творчества
Создавайте фотографии и видеоролики в собственном стиле. Система Picture Control от Nikon позволяет применять уникальные творческие фильтры и осуществлять предварительный просмотр в реальном времени в электронном видоискателе или на мониторе.
Плавные видеоролики в формате 4K
Превратите обычные моменты в кино. Фотокамера Nikon Z 5 снимает резкие эпизоды в формате 4K Ultra HD, а полнокадровые объективы NIKKOR Z обеспечивают великолепную глубину резко изображаемого пространства. Легко делайте отдельные фотографии, не прекращая видеосъемку, и создавайте невероятные цейтраферные видеоролики с помощью встроенных функций фотокамеры.
Широкие возможности подключения
Встроенные Wi-Fi® и Bluetooth® упрощают обмен, а приложение Nikon SnapBridge может превратить ваш телефон в мощный аксессуар. Без труда передавайте фотографии или видеоролики или превратите мобильное устройство в дистанционный монитор и контроллер.