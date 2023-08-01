Описание

Код товара: 134678

Разрешение матрицы - 24.9 МПикс

Размер матрицы - полнокадровая 35.9 x 23.9 мм

Фокусное расстояние - 24 - 50 мм

Светосила - F:4.0 - 6.3

Диапазон выдержки - 30 - 1/8000 сек

Тип матрицы - CMOS

Байонет - Nikon Z

Серийная съемка - 4.5 кадр/сек.

Благодаря полнокадровой матрице, мощному процессору EXPEED 6 и сверхрезкому электронному видоискателю фотокамера Nikon Z 5 позволяет легко создавать полнокадровые изображения. Вы даже можете кадрировать фотографии без потери деталей, что идеально подходит для печати снимков и веб-сайтов.

Великолепные результаты при любом освещении

Наслаждайтесь свободой мгновенной адаптации к изменяющемуся освещению благодаря широкому диапазону чувствительности от 100 до 51 200 единиц ISO. Не думайте о шуме — получайте четкие изображения с невероятным динамическим диапазоном как при высоких, так и при низких значениях ISO.

Полнокадровая фотокамера Nikon Z 5 — портативная и мощная, как и объектив NIKKOR Z 24–50 мм, входящий в базовый комплект Z 5. Этот объектив NIKKOR Z является самым маленьким на рынке полнокадровым зум-объективом.¹ С его помощью всегда можно добиться превосходных результатов съемки — от интригующих широких углов до экспрессивных портретов.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Двойные гнезда для карт памяти

Два гнезда поддерживают быстрые SD-карты UHS-II. Легко настройте гнезда, чтобы использовать одну карту для съемки, а другую — для резервного копирования. Или сохраняйте видеоролики на одной карте, а фотографии — на другой.

Состояние: 5-. Потертости на корпусе, крышка для разъемов для наушников и микрофона нe закрывается плотно.

Комплектация: аккумулятор, зарядное устройство, ремень;

Гарантия 90 дней.