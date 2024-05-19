Объектив Nikon Z 35mm f/1.8 S (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075649 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-05-19/2

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Задать вопрос Причина уценки: Минимальные следы эксплуатации на корпусе. Снят с продажи К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары. Задать вопрос

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Описание Код товара: 140649 Тип объектива: широкоугольный, фикс

Фокусное расстояние: 35 мм

Минимальное расстояние фокусировки: 0.25 м Байонет: Nikon Z Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

Комплектация: объектив, две крышки, бленда.

Гарантия 90 дней.

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