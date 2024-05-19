Объектив Nikon Z 35mm f/1.8 S (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075649
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-05-19/2
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации на корпусе.
Снят с продажи
К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.
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Описание
Код товара: 140649
Тип объектива: широкоугольный, фикс
Фокусное расстояние: 35 мм
Минимальное расстояние фокусировки: 0.25 м
Байонет: Nikon Z
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Комплектация: объектив, две крышки, бленда.
Гарантия 90 дней.
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